मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार रोड इलाके में तंजानिया की 24 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म, मारपीट और बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने युगांडा की एक महिला और जांबिया के एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ने छात्रा के साथ मारपीट की और उसका पासपोर्ट, वीजा और मोबाइल छीन लिया था. विदेशी भाषा समझने में परेशानी हुई तो पुलिस ने ChatGPT की मदद से बातचीत का अनुवाद कराया, जिसके बाद युवती ने अपनी आपबीती बताई.

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थाना प्रभारी संजय सोनी के मुताबिक, देर रात पड़ोसियों ने एक मकान में महिला के रोने की सूचना पुलिस को दी थी. टीम मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद महिला और पुरुष ने इसे घरेलू मामला बताया. उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत चल रही है. इसके बाद पुलिस वहां से लौट आई. अगले दिन फिर आसपास के लोगों ने महिला के जोर-जोर से चिल्लाने और रोने की सूचना दी.

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सूचना मिलते ही पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची. वहां विदेशी युवती काफी परेशान हालत में मिली. पुलिस उसे सुरक्षित थाने लेकर आई. हालांकि, युवती अपनी भाषा में बात कर रही थी और उसकी बात समझने में पुलिस को परेशानी हो रही थी. इसके बाद ChatGPT की मदद से उसकी भाषा का हिंदी में अनुवाद कराया गया. बातचीत समझ में आने के बाद पुलिस के सामने दुष्कर्म और बंधक बनाए जाने की शिकायत आई.

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नौकरी दिलाने का भरोसा देकर महिला मित्र के संपर्क में आई थी छात्रा

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह तंजानिया की रहने वाली है और भोपाल में अपनी एक महिला मित्र के संपर्क में आई थी. उस महिला ने उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था. आरोप है कि बाद में उसके साथ गलत व्यवहार किया जाने लगा.

छात्रा के मुताबिक, 24 नवंबर की शाम करीब 5 बजे एक विदेशी युवक उसके कमरे में आया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. उसने जब इस घटना की जानकारी अपनी महिला मित्र को दी तो उसने युवक का साथ दिया. इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की और उसे कमरे में बंद कर दिया.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोनों ने उसका पासपोर्ट, वीजा और मोबाइल फोन भी छीन लिया था. उसे किसी से बातचीत नहीं करने दी जाती थी. विरोध करने पर तंजानिया वापस नहीं लौट पाने की धमकी दी जाती थी. इस वजह से वह किसी से मदद भी नहीं मांग पा रही थी.

दोबारा दुष्कर्म की कोशिश का आरोप, विरोध करने पर पीटा

छात्रा ने शिकायत में बताया कि 27 नवंबर की शाम करीब 7 बजे युवक ने दोबारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की. विरोध करने पर उसने मारपीट की. इसी दौरान महिला मित्र भी वहां पहुंची और उसने भी युवती को पीटा.

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पुलिस के मुताबिक, महिला आरोपी की पहचान अमिदा उर्फ शेरी के रूप में हुई है, जो युगांडा की रहने वाली है. वहीं, पुरुष आरोपी चेरनो बल्देह उर्फ अबू जांबिया का निवासी है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी संजय सोनी की सतर्कता के बाद युवती को बंधन से मुक्त कराया गया.

कोलार रोड थाना पुलिस ने 28 नवंबर को अपराध क्रमांक 1003/26 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 115(2), 127(2), 296(b) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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