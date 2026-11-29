सोना-चांदी की कीमतों में अक्टूबर महीने की तरह ही नवंबर महीने में तेज गिरावट का सिलसिला देखने को मिला और अब तक 29 दिनों में गोल्ड-सिल्वर प्राइस क्रैश (Gold-Silver Price Crash) नजर आए हैं. इस दौरान घरेलू मार्केट में इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (IBJA.Com) के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 13,700 रुपये से ज्यादा सस्ता हो चुका है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 27,000 रुपये से ज्यादा कम हो गई है.

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सोना घरेलू मार्केट में दनादन क्रैश

आईबीजेए गोल्ड रेट्स पर नजर डालें, तो नवंबर महीने के 29 दिन बीत चुके हैं और इन दौरान 18 कारोबारी दिनों में एक-दो दिन छोड़ दें, तो सोने का भाव धड़ाम ही नजर आया है. बीते 30 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का दाम 1,40,054 रुपये प्रति 10 ग्राम था और बीते शुक्रवार को ये मामूली तेजी के बाद भी 1,26,299 रुपये पर बंद हुआ यानी सोना 13,755 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया.

18, 20 और 22 कैरेट का रेट

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले गोल्ड सिल्वर रेट्स देशभर में एक समान होते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीद पर ग्राहकों को 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है. जहां 24 कैरेट गोल्ड रेट 1,26,299 रुपये है, तो वहीं 22 कैरेट का दाम 1,23,814 रुपये, 20 कैरेट का रेट 1,14,789 रुपये, 18 कैरेट का 93,987 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड रेट 73,310 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

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MCX पर सोना कितना टूटा?

घरेलू मार्केट के बाद अब बात करें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर गोल्ड रेट के बारे में, तो यहां भी इस महीने ज्यादातर कारोबारी दिन ये कीमती पीली धातु क्रैश होती दिखी है. बीते महीने के आखिरी कारोबारी दिन 30 अक्टूबर के बंद 1,38,485 रुपये से 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाला सोना बीते शुक्रवार को मामूली तेजी के बाद भी 1,25,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. कैलकुलेशन करें, तो वायदा सोना 29 दिन में 13,135 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ.

चांदी का दाम भी धड़ाम

न सिर्फ सोना, बल्कि चांदी घरेलू मार्केट से लेकर एमसीएक्स तक धड़ाधड़ बिखरी है. पहले बात करें, IBJA Silver Price के बारे में, तो इसकी कीमत बीते महीने के आखिरी कारोबारी दिन के अपने बंद 1,81,344 रुपये प्रति किलो की तुलना में गिरकर 1,54,300 रुपये पर आ गई. इसका मतलब है कि इस अवधि में चांदी प्रति किलोग्राम 27,044 रुपये सस्ती हुई है.

MCX पर सिल्वर प्राइस क्रैश

घरेलू मार्केट की तरह ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी कुल मिलाकर चांदी क्रैश ही हुई है. बीते शुक्रवार को 7000 रुपये प्रति किलोग्राम की उछाल के साथ 1 Kg Silver Price 1,52,843 रुपये पर क्लोज हुई. वहीं 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली ये चांदी पिछले 30 अक्टूबर को 1,79,132 रुपये पर बंद हुई थी. यानी वायदा कारोबार में चांदी 26,289 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई. वहीं ये कीमती धातु अपने हाई 4,20,048 रुपये से अब 2,67,205 रुपये प्रति किलोग्राम टूट चुकी है.

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(नोट: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

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