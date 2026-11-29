राजस्थान के श्रीगंगानगर में अश्व मेले के दौरान एक अजीबोगरीब हादसा हो गया. घोड़े के करतब का वीडियो बना रहे युवक को अचानक घोड़े ने जोरदार लात मार दी. इस दौरान उसकी पैंट की जेब में रखा स्मार्टफोन धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया और उसमें आग लग गई. युवक ने तुरंत जलता हुआ मोबाइल जेब से निकालकर दूर फेंक दिया. गनीमत रही कि फोन जेब में रहते हुए नहीं फटा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

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दरअसल, यह घटना रविवार 29 नवंबर की शाम श्रीगंगानगर-सूरतगढ़ मार्ग पर पदमपुर बाइपास स्थित आवास रिसोर्ट के सामने मेला ग्राउंड में हुई. यहां महाराणा प्रताप अश्व पालक समिति की ओर से अश्व मेले का आयोजन किया जा रहा था. मेले में बड़ी संख्या में लोग घोड़ों के करतब देखने पहुंचे थे.

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मेला आयोजक हरजीत सिंह बराड़ के मुताबिक, पंजाब से आया एक युवक अपने घोड़े के करतब दिखा रहा था. इसी दौरान अचानक घोड़े ने युवक को लात मार दी. बताया जा रहा है कि घोड़े के पैर में लगी लोहे की नाल सीधे युवक की जेब में रखे मोबाइल फोन से टकराई. टक्कर और दबाव के कारण फोन की लिथियम-आयन बैटरी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद उसमें धमाका हो गया और आग लग गई.

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30 सेकंड में जलकर राख हुआ मोबाइल

जेब से धुआं और आग निकलती देख युवक ने तुरंत मोबाइल बाहर निकाला और दूर फेंक दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है. इसमें जमीन पर गिरने के बाद मोबाइल से तेज सफेद धुआं निकलता दिखाई देता है. बताया जा रहा है कि करीब 30 सेकंड के भीतर फोन पूरी तरह जलकर राख हो गया.

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अचानक हुए धमाके और आग से मेले में मौजूद लोगों के बीच कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई. हालांकि, युवक की सतर्कता के चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. उसे गंभीर चोट लगने की सूचना नहीं है.

विधायक जयदीप बिहानी ने जाना युवक का हाल

बताया जा रहा है कि हादसे में शामिल घोड़ा श्रीगंगानगर के विधायक जयदीप बिहानी का था. घटना के समय विधायक भी मेले में मौजूद थे. हादसे की जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और युवक से उसका हालचाल जाना.

अश्व मेले में हुए इस हादसे के बाद मोबाइल फोन में आग लगने और उसके ब्लास्ट होने का वीडियो चर्चा में है. युवक वीडियो बना रहा था, तभी घोड़े की लात से उसकी जेब में रखा फोन क्षतिग्रस्त हो गया. समय रहते मोबाइल बाहर फेंकने से संभावित बड़ा हादसा टल गया.

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(Input- Harnek Singh)