लोकसभा में परिसीमन बिल पर बहस से ठीक पहले BJP की ताकत बढ़ गई है. असम की नौगांव सीट से उपचुनाव जीतने वाले देवाशीष शर्मा ने रविवार को सांसद पद की शपथ ली. इसके साथ ही लोकसभा में BJP का एक सांसद बढ़ गया.

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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन में अपने कक्ष में शर्मा को शपथ दिलाई. लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, यह शपथ रविवार शाम को हुई. खास बात यह है कि शर्मा को सोमवार को विशेष सत्र के पहले दिन सदन में शपथ लेनी थी. मगर उससे पहले ही उन्होंने सदस्यता की औपचारिकता पूरी कर ली.

उपचुनाव में BJP के टिकट पर जीते

नौगांव सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव हुआ था. यह सीट कांग्रेस के प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. बोरदोलोई 2019 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. उन्होंने कांग्रेस छोड़कर BJP का दामन थाम लिया था. इसके बाद असम विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिसपुर सीट से चुनाव लड़ा. नौगांव के उपचुनाव में BJP ने देवाशीष शर्मा को उम्मीदवार बनाया. शर्मा ने जीत हासिल कर लोकसभा में अपनी जगह बनाई.

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विशेष सत्र से पहले ली शपथ

शर्मा पहले IAS अधिकारी रह चुके हैं. वे नौगांव के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर भी काम कर चुके हैं. अब वे लोकसभा में नौगांव के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे.

ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी शपथ दिलाने की जानकारी दी. उन्होंने नए सांसद को लोकसभा में उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं. बिरला ने उम्मीद जताई कि शर्मा लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में अहम योगदान देंगे. परिसीमन बिल पर चर्चा से पहले BJP के लिए यह एक अहम घटनाक्रम है. नौगांव से नए सांसद के शपथ लेने के बाद लोकसभा में पार्टी की संख्या बढ़ गई है.

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