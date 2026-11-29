राजधानी दिल्ली में अब हरियाली भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं दे पा रही है. पार्कों और पेड़ों से घिरे इलाकों में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. आज तक की एक्सक्लूसिव पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 26 पर PM2.5 का स्तर बेहद खराब रहा. JNU से श्रीफोर्ट तक जहरीली हवा का असर दिखा, जबकि चांदनी चौक में यह स्तर 399 तक पहुंच गया.

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दिल्ली में प्रदूषण कितनी तेजी से बढ़ा, इसका अंदाजा दो दिनों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. शनिवार को राजधानी में PM2.5 का स्तर 249 था, जो रविवार को बढ़कर 300 हो गया. इसी दौरान बेहद खराब श्रेणी वाले मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या 8 से बढ़कर 26 पहुंच गई. यानी महज 24 घंटे में 18 और स्टेशन इस श्रेणी में आ गए. वहीं खराब श्रेणी वाले स्टेशनों की संख्या 41 से घटकर 31 रह गई. यह बदलाव बताता है कि राजधानी के कई इलाकों में हवा की हालत तेजी से बिगड़ी.

ग्रीन बेल्ट में भी प्रदूषण का असर

सबसे चिंता की बात यह है कि प्रदूषण का असर उन इलाकों में भी दिख रहा है, जहां पेड़-पौधे और खुले क्षेत्र मौजूद हैं. श्रीफोर्ट में PM2.5 का स्तर 388, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में 368, मथुरा रोड पर 367 और JNU में 353 दर्ज किया गया. आया नगर, बुराड़ी, पंजाबी बाग और पूसा जैसे इलाकों में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में रही.

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कम हरियाली वाले इलाकों में भी राहत नहीं मिली. द्वारका में PM2.5 का स्तर 291, अशोक विहार में 280, बदरपुर में 279 और आनंद विहार में 267 दर्ज किया गया. इससे साफ है कि प्रदूषण किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है.

क्या पेड़ प्रदूषण रोक नहीं सकते?

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के सदस्य अनिल गुप्ता के मुताबिक, ग्रीन बेल्ट PM2.5 और PM10 के स्तर में करीब 2 प्रतिशत तक कमी ला सकती है. पेड़ों की पत्तियों पर धूल और प्रदूषण के कण जमा होते हैं. इससे आसपास की हवा कुछ साफ महसूस हो सकती है, लेकिन प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं होता.

पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. वे शहर के पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, लेकिन सूक्ष्म प्रदूषक कणों को केवल पौधारोपण से नियंत्रित नहीं किया जा सकता.

प्रदूषण के स्रोतों पर लगाम जरूरी

अनिल गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली में साफ हवा के लिए प्रदूषण के मूल स्रोतों पर नियंत्रण करना होगा. वाहनों का धुआं, सड़क की धूल और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को रोकना जरूरी है. केवल ग्रीन बेल्ट बढ़ाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा.

दिल्ली के पार्क और हरित क्षेत्र लोगों को सुकून देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब वहां भी हवा बेहद खराब हो रही है. ऐसे में सवाल यही है कि जब पेड़ों के बीच भी सांस लेना मुश्किल हो, तो दिल्लीवासी साफ हवा के लिए आखिर जाएं कहां?



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