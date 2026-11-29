इस समय शादियों का सीजन चल रहा है और अगर आप भी ऐसे फंक्शन्स में सबसे अलग और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो फिर हाथों में कांच की चूड़ियों की जगह जेली बैंगल्स ट्राई करें. शादी, संगीत, मेहंदी और रिसेप्शन के मौको पर कांच-मेटल की चूड़ी और भारी कंगन की जगह ग्लॉसी, ट्रांसपेरेंट और बेहद लाइटवेट जेली बैंगल्स खूब पसंद की जा रही हैं.

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ये चूड़ियां हाथों पर पानी की बूंदों या कांच जैसी चमकती हैं, लेकिन वजन में बेहद हल्की होने के कारण लंबे फंक्शन के दौरान कलाइयों पर बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं होतीं. पारंपरिक कांच की चूड़ियों के टूटने या चटकने की चिंता से भी इनसे काफी हद तक राहत मिलती है, जिससे नाजुक कलाइयों को बिना किसी परेशानी के सजाया जा सकता है.

ट्रेंड में हैं जेली बैंगल्स

रंग-बिरंगे शेड्स में आने वाली जेली बैंगल्स देखने में बिलकुल ट्रांसपेरेंट और पानी की तरह होती हैं. लेकिन इनकी खासियत है कि ये हर उम्र के लोगों पर फबती हैं और हर तरह के आउटफिट के साथ आसानी से तालमेल भी बिठा लेती हैं.

चाहें सिल्क साड़ी हो, जॉर्जेट लहंगा हो या नेट का अनारकली सूट, सही रंग, शेड और कड़ों के साथ जेली बैंगल्स को पेयर करके आप बेहद मॉडर्न, फ्रेश और एलिगेंट लुक पा सकती हैं. वेडिंग सीजन में कम मेहनत और समझदारी भरी स्टाइलिंग से अपने पूरे लुक को निखारने के लिए जेली बैंगल्स एक बेहतरीन और ट्रेंडी विकल्प बन चुकी हैं.

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पानी की बूंद जैसी दिखती हैं जेली बैंगल्स

सूट के साथ पहने घुंघरू वाली जेली बैंगल्स

अगर आप फंक्शन में सूट पहन रही हैं तो उसके साथ घुंघरू वाली जेली बैंगल्स बहुत अच्छी रहेंगी. क्योंकि सूट के साथ थोड़ी हेवी जूलरी अच्छी लगती है. इन बैंगल्स मेे छोटे-छोटे घुंघरू लगे होते हैं. ये डिजाइन हल्की छनक के साथ बेहद प्यारी लगती है और शरारा या कॉटन सूट के साथ खूब जंचती है.

जेली बैंगल्स में दिखेंगी स्टाइलिश

साड़ी संग पहनें गहरी रंग की जेली बैंगल्स

अगर आपकी साड़ी पहन रही हैं तो उसके साथ गहरे रंग की मल्टीकलर चूड़ियां पहन सकती हैं लेकिन ध्यान रहे कि चूड़ियों के रंग साड़ी के रंग से मैच कर रहे हों, बिलकुल अलग न हों. ये आपके हाथों को तुरंत एक फ्रेश और कलरफुल वाइब देती हैं

ऐसे स्टाइल करें जेली बैंगल्स



लहंगे पर गोल्डन कड़ों के साथ करें मिक्स-मैच

अगर आप लहंगा पहन रही हैं तो फिर शादी या रिसेप्शन के लिए सिर्फ जेली बैंगल्स पहनने की बजाय जेली बैंगल्स के किनारे या फिर 4 जेली चूड़ियों के बीच में 1-1 पतला गोल्डन कड़ा सेट करें. इससे ट्रेडिशनल और इंडो-वेस्टर्न दोनों लुक मिलता है.

कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन का रखें ध्यान

अगर आपका आउटफिट डार्क रंग का है तो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट करती हुई जेली बैंगल्स पहनें. वहीं हल्के रंग के सूट या साड़ी के साथ लाइट कलर की चूड़ियां ज्यादा खिला-खिला और फ्रेश लुक देती हैं.

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