बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार परिसीमन बिल को लोकसभा से पास कराने के लिए जद्दोजहद करती दिख रही है. अबतक के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के बेहद करीब है, जो परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी है. विपक्षी नेताओं की आखिरी कोशिशों के बावजूद डीएमके ने रविवार को साफ कर दिया कि वो परिसीमन बिल पर नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देगी.

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अगर शरद पवार की पार्टी NCP (SP) के आठ सांसद संविधान (132वां संशोधन) विधेयक के पक्ष में वोट देते हैं तो सरकार की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी. खास बात यह है कि NCP (SP) अभी INDIA गठबंधन का हिस्सा है.

शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने से NDA की ताकत बढ़ी है. इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों, शिरोमणि अकाली दल के इकलौते सांसद, DMK के 22 सांसदों और YSR कांग्रेस पार्टी के चार सांसदों के समर्थन से NDA कुल 345 वोट जुटा सकता है. शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी का समर्थन मिलने पर यह आंकड़ा 353 तक पहुंच जाएगा.

353 तक कैसे पहुंचेगी NDA

NDA के पास 299 सांसद हैं, जिनमें अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भी शामिल हैं. उनकी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार को BJP के साथ अपना गठबंधन फिर से बहाल कर लिया है. BJP के 240 सांसद हैं, तेलुगु देशम पार्टी के 16, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 13 और जनता दल (यूनाइटेड) के 12 सांसद हैं. इनके अलावा कुछ छोटे सहयोगी दल भी शामिल हैं.

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DMK (22), NCP-SP (8), NCPI (20) और YSRCP (4) के समर्थन से इस बिल का समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या 353 हो जाएगी.

अगर 538 सांसद वोट डालते हैं...

अगर स्पीकर ओम बिरला और निलंबित TMC सांसद कल्याण बनर्जी को छोड़कर सभी 538 सांसद वोट डालते हैं, तो सरकार 359 के दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से 6 वोट पीछे रह जाएगी.

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इन 3 सांसदों का रोल होगा अहम

केंद्र सरकार को यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (UPPL) के इकलौते लोकसभा सांसद जॉयन्ता बसुमतारी, ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) के रिचर्ड वनलालहमांगैहा और दमन-दीव के निर्दलीय सांसद उमेशभाई बाबूभाई पटेल का भी समर्थन मिल सकता है; इनके वोटों को 353 के अनुमानित आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है.

बता दें कि असम में UPPL का BJP के साथ जुड़े रहने का इतिहास रहा है, वहीं मिजोरम में सत्तासीन ZPM — जो न तो NDA का हिस्सा है और न ही INDIA गठबंधन का, ने केंद्र को मुद्दों के आधार पर समर्थन देने की नीति अपना रखी है.



सरकार के सूत्रों ने रविवार को दावा किया कि लोकसभा के 370 सांसद इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, जो कि जरूरी दो-तिहाई बहुमत से काफी अधिक है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किस पार्टी से कितने सांसद समर्थन कर रहे हैं.

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JMM ने नहीं खोले हैं पत्ते

वैसे झारखंड के मुख्यमंत्री और JMM अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं. उनकी पार्टी के तीन सांसद हैं. जेएमएम INDIA गठबंधन का हिस्सा है और JMM ने प्रस्तावित कानून पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सोरेन को दिया है. अगर सभी 538 सांसद वोट डालते हैं, तो JMM के समर्थन से सरकार के पास कुल 356 सांसद हो सकते हैं, जो दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से सिर्फ तीन कम है.

538 का आंकड़ा कैसे आ रहा है?

सोमवार के वोटिंग आंकड़े में 538 का नंबर स्पीकर और एक निलंबित सांसद को हटाने के बाद आ रहा है.

लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं. इनमें तीन सीटें खाली हैं- 1.बसीरहाट (पश्चिम बंगाल), 2. शिलांग (मेघालय) और 3. श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) इसलिए सदन में फिलहाल 540 सांसद हैं. अब इस गणित में दो और बातें जुड़ती हैं.

स्पीकर ओम बिरला सामान्य तौर पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते. वह केवल बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट डाल सकते हैं. इसके अलावा टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी निलंबित हैं, इसलिए वह भी वोट नहीं डाल सकते,

इस तरह गणित बनता है:

- लोकसभा का स्ट्रेंथ: 543

- खाली सीटें: 3

- लोकसभा के मौजूदा सदस्य: 540

- स्पीकर को छोड़कर: 539

- निलंबित कल्याण बनर्जी को छोड़कर: 538 वोट देने के पात्र सांसद

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2 सांसद जेल में, एक दुबई में बीमार

इस समय लोकसभा के दो सांसद जेल में बंद हैं. ये सांसद हैं निर्दलीय अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है.

इन सांसदों ने अप्रैल में हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था. अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वे इस बार वोटिंग में शामिल होंगे. उनकी अनुपस्थिति से दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा घटकर 358 रह जाएगा, जिससे स्थिति और अधिक सरकार के पक्ष में झुक जाएगी.

पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद हैं. वहीं, बारामूला के सांसद रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं; हालांकि, इससे पहले उन्हें संसद सत्र में शामिल होने के लिए अदालत से अनुमति मिल चुकी है.

इसके अलावा कन्नूर से कांग्रेस सांसद के. सुधाकरन की भागीदारी को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, जो फिलहाल दुबई के एक अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं.

इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने-अपने सांसदों के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है.

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