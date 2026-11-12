ब्रेक फेल, सामने बस और नीचे गहरी खाई...पेड़ ने ऐसे बचाई पिकअप ड्राइवर की जान

केरल के कोझिकोड जिले में गुरुवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. कुट्टियाडी घाट रोड पर सब्जियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. गनीमत रही कि खाई में कुछ दूरी पर मौजूद एक पेड़ से टकराकर गाड़ी अटक गई. अगर पिकअप पेड़ से नहीं रुकती, तो वह और नीचे गिर सकती थी.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, हादसा रात करीब 1 बजे घाट रोड के पहले मोड़ के पास हुआ. पिकअप कर्नाटक के चिक्कमगलुरु से सब्जियां लेकर त्रिशूर जा रही थी. इसी दौरान ढलान पर उतरते समय अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए.

पुलिस ने बताया कि पिकअप के आगे एक बस चल रही थी. ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने बस से टक्कर रोकने के लिए हैंडब्रेक लगाया. हालांकि, इससे भी गाड़ी पर काबू नहीं पाया जा सका. पिकअप सड़क से फिसली और सीधे खाई में जा गिरी.

यह भी पढ़ें: असम में बड़ा ट्रेन हादसा, कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे

गाड़ी खाई में कुछ दूरी तक नीचे गई, लेकिन वहां मौजूद एक पेड़ से टकराकर अटक गई. पेड़ की वजह से पिकअप और नीचे नहीं जा सकी. हादसे के बाद ड्राइवर खुद ही किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आया. राहत की बात यह रही कि उसे कोई चोट नहीं आई.

Advertisement

क्रेन से निकाली जाएगी पिकअप

हादसे के बाद मौके पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. खाई में फंसी पिकअप को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही है. पुलिस ने सड़क पर ट्रैफिक भी नियंत्रित किया है, ताकि वाहन निकालने के दौरान रास्ते पर जाम न लगे. इस हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी रास्तों पर होने वाली दुर्घटनाओं की तरफ ध्यान खींचा है. फिलहाल ड्राइवर सुरक्षित है और पुलिस वाहन को बाहर निकालने में जुटी है.

---- समाप्त ----