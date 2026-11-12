scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ब्रेक फेल, सामने बस और नीचे गहरी खाई...पेड़ ने ऐसे बचाई पिकअप ड्राइवर की जान

पहाड़ी रास्ते पर एक बस के पीछे से आ रही सब्जियों से भरी पिकअप के ब्रेक अचानक फेल हो गए. बस से टक्कर बचाने के लिए ड्राइवर ने हैंडब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी. इसके बाद जो हुआ, वह हैरान करने वाला है.

Advertisement
X
पिकअप वाहन का ब्रेक फेल होने से गाड़ी खाई में जा गिरी (Representational)
पिकअप वाहन का ब्रेक फेल होने से गाड़ी खाई में जा गिरी (Representational)

केरल के कोझिकोड जिले में गुरुवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. कुट्टियाडी घाट रोड पर सब्जियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. गनीमत रही कि खाई में कुछ दूरी पर मौजूद एक पेड़ से टकराकर गाड़ी अटक गई. अगर पिकअप पेड़ से नहीं रुकती, तो वह और नीचे गिर सकती थी.

पुलिस के मुताबिक, हादसा रात करीब 1 बजे घाट रोड के पहले मोड़ के पास हुआ. पिकअप कर्नाटक के चिक्कमगलुरु से सब्जियां लेकर त्रिशूर जा रही थी. इसी दौरान ढलान पर उतरते समय अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए.

पुलिस ने बताया कि पिकअप के आगे एक बस चल रही थी. ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने बस से टक्कर रोकने के लिए हैंडब्रेक लगाया. हालांकि, इससे भी गाड़ी पर काबू नहीं पाया जा सका. पिकअप सड़क से फिसली और सीधे खाई में जा गिरी.

सम्बंधित ख़बरें

VD Satheesan praises muslim brothers
मुस्लिम भाइयों ने किया हिंदू महिला का अंतिम संस्कार, CM सतीशन ने की तारीफ
केरल कैबिनेट ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला लिया (ITG-Hardik Chhabra)
केरलम सरकार का बड़ा फैसला, 11 दिन तक चलेगा विशेष सत्र
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर मासूम को पीटने का आरोप लगा है (Representational)
केरलम: आंगनवाड़ी में ऐसी बर्बरता! पैंट में पेशाब करने पर मासूम को पीटा
नवंबर में घूमने के लिए भारत की ये 5 जगहें हैं बेस्ट (Photo- ITG)
रेगिस्तान से पहाड़ों तक, नवंबर में घूमने के लिए ये 5 जगहें हैं शानदार
The VD Satheesan-led Kerala government has ordered inspections of petrol pumps across four districts to check for excess ethanol blending. (File/ India Today-edit)
केरल पहुंचा E20 विवाद, पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत एथेनॉल होने का दावा

यह भी पढ़ें: असम में बड़ा ट्रेन हादसा, कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे

गाड़ी खाई में कुछ दूरी तक नीचे गई, लेकिन वहां मौजूद एक पेड़ से टकराकर अटक गई. पेड़ की वजह से पिकअप और नीचे नहीं जा सकी. हादसे के बाद ड्राइवर खुद ही किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आया. राहत की बात यह रही कि उसे कोई चोट नहीं आई.

Advertisement

क्रेन से निकाली जाएगी पिकअप

हादसे के बाद मौके पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. खाई में फंसी पिकअप को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही है. पुलिस ने सड़क पर ट्रैफिक भी नियंत्रित किया है, ताकि वाहन निकालने के दौरान रास्ते पर जाम न लगे. इस हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी रास्तों पर होने वाली दुर्घटनाओं की तरफ ध्यान खींचा है. फिलहाल ड्राइवर सुरक्षित है और पुलिस वाहन को बाहर निकालने में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mangal Gochar 2026: आज मंगल-केतु की सिंह राशि में युति, इन 3 राशियों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें |
    80 किलो का रॉकेट, 30 मोर्टार बम और चीनी ग्रेनेड...मणिपुर में बड़ी साजिश नाकाम! |
    Gunmaaster G9 Trailer Review: बख्श दो इमरान हाशमी! घिसी-पिटी कहानी लेकर क्यों लौटे? अपारशक्ति खुराना ने जीता दिल |
    'NVIDIA ने निकाला तो, मैं दूंगा जॉब...' जेनसन हुआंग को मिला सबसे बड़ा ऑफर |
    एक महीने से गांव में घूम रहा था तेंदुआ, अचानक एक घर में घुस गया... महिला जान बचाकर भागी और बंद कर दिया गेट |
    क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर संग की सगाई, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें |
    विदेश में पढ़ाई के दावे पर घिरे इस मुस्लिम मुल्क के उपराष्ट्रपति, देना पड़ा इस्तीफा |
    मेटल जैकेट भेदने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया था आतंकियों ने, कुलगाम अटैक पर बड़ा खुलासा |
    दुनिया की सबसे चर्चित खुफिया चालें, ऐसे प्यार को हथियार बनाती हैं जासूसी एजेंसियां |
    सैंडपेपरगेट विवाद में घिरे कंगारू कप्तान पैट कमिंस, पत्नी बेकी के साथ हुई तीखी बहस, VIDEO
    Advertisement