Gunmaaster G9 Trailer Review: बख्श दो इमरान हाशमी! घिसी-पिटी कहानी लेकर क्यों लौटे? अपारशक्ति खुराना ने जीता दिल

यही तो है इंडस्ट्री की दिक्कत... एक कंटेंट हिट नहीं हुआ कि उसी भेड़चाल में सभी चलने लगते हैं. वही जोनर पकड़कर सभी बैठ जाते हैं. अपनी सालों पुरानी सीरियल किसर की इमेज को दफ्ना चुके इमरान स्क्रीन पर फिर से दिलजले आशिक के रोल में दिखे हैं.

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उनकी नई फिल्म गनमास्टर G9 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. अगर इसे लेकर ज्यादा उम्मीद पाली थी, तो आपको निराशा होने वाली है. क्योंकि इसका ट्रेलर आपको उनकी पिछली रिलीज आवारापन 2 के जोन में लेकर जाएगा. इमरान फिर से रोमांटिक और गुस्सैल अंदाज में दिखे.

कहां कमजोर पड़ा ट्रेलर?

ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है मानो इमरान अपने शिवम पंडित वाले रोल को एक्सटेंड कर रहे हों. क्योंकि उनका रोल दर्शकों को कुछ नया नहीं देता. वो अपने पुराने अंदाज में दिखते हैं. वही इश्क, वही दर्द, वही डायलॉग और वही बदले की आग. ट्रेलर में इमरान का जेनेलिया डिसूजा संग रोमांस भी दिखा है. वो बात अलग है कि उनकी और जेनेलिया की जोड़ी कहीं से स्पार्क क्रिएट नहीं करती. दोनों की बेमेल जोड़ी जब ट्रेलर में इतनी बोरिंग लगी है, सोचिए फिल्म देखने के बाद क्या हाल होगा. इस ट्रेलर में जो बात अच्छी लगी है वो हैं अपारशक्ति खुराना. हसंने-हंसाने वाला ये एक्टर इस फिल्म में बिल्कुल अलग और खतरनाक अवतार में नजर आया है.

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इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी इसकी पुरानी और घिसी-पिटी स्टोरी है. कहानी में नयापन नहीं है. मेकर्स कब समझेंगे कि एक ही फॉर्मूला बार-बार हिट नहीं हो सकता. ऐसी स्टोरी बॉलीवुड में कई बार दिखाई जा चुकी है. मूवी के डायलॉग ज्यादा फिल्मी और एक्शन सीक्वेंस ओवर द टॉप हैं. ट्रेलर एक मसालेदार कमर्शियल एक्शन फिल्म की झलक देता है. इमरान के जबरा फैंस को उनका ये अवतार पसंद आ सकता है. लेकिन बाकी जनता को वो खटकेंगे.

देखें ट्रेलर..

अपारशक्ति ने लूटी लाइटलाइट

इस फिल्म की जान इमरान हाशमी नहीं बल्कि अपारशक्ति खुराना हैं. अपारशक्ति इस बार साइको विलेन के रूप में दिखाई दे रहे हैं. ट्रेलर में वो जिस तरह से 'नानी तेरी मोरनी' गुनगुनाते हुए स्क्रीन पर अपना रौब दिखाते हैं, वो सीन असरदार लगा है. अपारशक्ति का लुक, बॉडी लैंग्वेज और डरावना अंदाज एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है. ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रेलर में अपारशक्ति, इमरान पर भारी पड़ते नजर आए हैं.

हिमेश का म्यूजिक बिखेरेगा जलवा?

अपारशक्ति के अलावा हिमेश रेशमिया के म्यूजिक को सुनकर आपको अच्छा लगेगा. इमरान और कंपोजर हिमेश का 19 साल बाद इस फिल्म के जरिए रीयूनियन हुआ है. इससे पहले उन्होंने 2007 में फिल्म गुड बॉय, बैड बॉय में साथ काम किया था. एक दौर था जब हिमेश रेशमिया और इमरान की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाती थी. उस फिल्म के गाने चार्टबस्टर होते थे. सालों बाद ये जोड़ी क्या धमाल मचाएगी वो 27 नवंबर को रिलीज के बाद मालूम पड़ेगा. फिलहाल ट्रेलर में 'अफसाना' गाने को सुनकर फैंस क्रेजी हो रखे हैं. इमरान की रोमांटिक थ्रिलर को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है.

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क्या है ट्रेलर में?

2 मिनट 41 सेकंड का ट्रेलर रोमांस, एक्शन, इमोशन और खून-खराबे से भरा हुआ है. कहानी शुरू होती है इमरान-जेनेलिया की लव स्टोरी से. इमरान अपनी प्रेमिका को वादा करते हैं कि भले ही वो उसे हंसा न पाएं, लेकिन कभी रोने नहीं देंगे. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब जेनेलिया की जान पर खतरा मडंराता है. उस पर हमला होता है. अपने प्यार को लहूलुहान देखकर इमरान का पुराना खूंखार रूप वापस लौट आता है. पुलिस उन्हें जहां गैंगस्टर बता रही है. वहीं इमरान टशन में कहते हैं- मैं गुंडे नहीं था. अपने काम के मास्टर था. कुछ डायलॉग दमदार हैं. जैसे एक सीन में इमरान कहते हैं- इश्क में आंसू बहाने का रिवाज है, लेकिन मैं खून बहाऊंगा.

खैर, देखना होगा इमरान के इस 'रिपीट टेलीकास्ट' को ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

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