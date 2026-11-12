Mangal Gochar 2026: आज मंगल-केतु की सिंह राशि में युति, इन 3 राशियों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें

12 नवंबर यानी आज रात करीब साढ़े 8 बजे मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है. मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां केतु पहले से बैठा है. इसलिए सिंह राशि में मंगल और केतु की युति होगी. ज्योतिष में मंगल और केतु दोनों को आक्रामक और अत्यंत तीव्र ग्रह माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि मंगल और केतु की इस युति से अग्नि तत्व की राशियों को बहुत सतर्क रहना होगा. इन राशियों को धन, सेहत और कार्यक्षेत्र के मामलों में नुकसान झेलना पड़ सकता है. आइए जानते हैं.

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मेष राशि (Aries)

मंगल और केतु की यह युति मेष राशि के जातकों के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है. इस राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं और यह अग्नि तत्व की राशि है. केतु की छाया पड़ते ही मंगल मेष राशि के जातकों को नुकसान देने लगेगा. आर्थिक मोर्चे पर नुकसान की संभावना रहेगी. बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं. रुपए-पैसे के मामले में आपको बहुत सावधानी से काम लेना होगा. गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें. सेहत को नजरअंदाज न करें. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मतभेद होने की आशंका है. किसी भी विवाद में उलझने से बचें.



उपाय- हर मंगलवार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और यह भी अग्नि तत्व की ही राशि है. इस राशि में ही मंगल और केतु की युति बनने वाली है. इस राशि के जातकों के लिए दुर्घटना, जोखिम और मानसिक तनाव बड़ी परेशानी बन सकता है. दूसरों का वाहन मांगकर चलाने वाले या बेवजह का जोखिम उठाने वाले सतर्क रहें. कामकाज को लेकर भागदौड़ बढ़ सकती है. छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें. पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें. अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें. जल्दबाजी और आंख मूंदकर भरोसा करने वाले बड़ी चोट खाएंगे.



उपाय- हर रोज सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें.

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धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी भी मंगल हैं और इस राशि को भी अग्नि तत्व से जोड़कर देखा जाता है. सिंह राशि में मंगल-केतु की युति बनने के बाद धनु राशि वालों को कर्ज, रोग और शत्रु बाधा का सामना करना पड़ सकता है.कार्यक्षेत्र में विरोधी आपकी मुश्किल बढ़ाएंगे. जरूरी कार्यों मे रुकावटें आ सकती हैं. सेहत का ध्यान रखें और लापरवाही से बचें. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी झटका लग सकता है. विरोधियों को बढ़त बनाने के अवसर भी मिल सकते हैं. इसलिए सावधानी से काम लें.



उपाय- गुरुवार के दिन 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

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