scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विदेश में पढ़ाई के दावे पर घिरे इस मुस्लिम मुल्क के उपराष्ट्रपति, देना पड़ा इस्तीफा

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया. उनकी विदेश में पढ़ाई से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठे थे. देश की संवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि चुनाव के लिए जमा किए गए उनके शैक्षणिक दस्तावेज पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते.

Advertisement
X
गिब्रान राकाबुमिंग राका पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं. (Photo- Reuters)
गिब्रान राकाबुमिंग राका पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं. (Photo- Reuters)

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. विदेश में पढ़ाई के उनके दावों और शैक्षणिक दस्तावेजों पर सवाल उठने के बाद उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ रहा था. 39 साल के गिब्रान पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं. उन्होंने राजधानी जकार्ता स्थित संसद भवन में पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली के नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा.

गिब्रान ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बैठक में भी इस्तीफा देने की पेशकश की थी. उन्होंने कहा था कि वह इस विवाद को लंबे समय तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहते. हालांकि, कैबिनेट के एक मंत्री के मुताबिक, उस समय राष्ट्रपति ने उन्हें अपने बचाव में सामने आने की सलाह दी थी. यह साफ नहीं था कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया था या नहीं.

यह भी पढ़ें: फर्जी पासपोर्ट पर छिपा था सौरभ चंद्राकर, इंडोनेशिया में अजंता मेंडिस के नाम से बनवाया था दस्तावेज

सम्बंधित ख़बरें

NASA Swift telescope
स्पेस से 22 साल बाद जमीन पर गिरा टेलीस्कोप... आगे सफेद रोशनी, पीछे आग
Indonesia Astra missile
अस्त्र मिसाइल के बारे सोच रहा है इंडोनेशिया, किस देश से है खतरा?
singapore malaysia air pollution
इंडोनेशिया के जंगलों में आग, 19 लाख हेक्टेयर जमीन जली, सिंगापुर-मलेशिया तक जहरीले धुएं का कहर
PM Narendra Modi, Pak army chief Asim Munir and Pakistan PM Shehbaz Sharif
पाकिस्तान के नए 'बद्र' रक्षा समझौते पर क्यों नजर रखेगा भारत?
Fact Check
फैक्ट चेक: चीन और इंडोनेशिया के वीडियो फ्रांस के प्रदर्शनों के बताकर हुए वायरल

कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ा दबाव

गिब्रान की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद तब बढ़ा, जब पिछले महीने इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने उनके विदेश में पढ़ाई से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठाए. दोनों अदालतों ने कहा कि चुनाव के लिए जमा किए गए दस्तावेज पात्रता से जुड़ी शर्तों को पूरा नहीं करते. इसके बाद बुधवार को आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसद के नेतृत्व के सामने याचिका दाखिल की. इस याचिका से गिब्रान के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता खुल गया था.

Advertisement

महाभियोग की प्रक्रिया भी हो सकती थी शुरू

इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक, संसद के नेताओं को एक विशेष समिति बनानी होती है. यह समिति जांच करती कि क्या चुनाव की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के बावजूद उपराष्ट्रपति पद पर बने रहकर गिब्रान ने संविधान का उल्लंघन किया है.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मोस के बाद अस्त्र मिसाइल के बारे सोच रहा है इंडोनेशिया, किस देश से है खतरा?

अगर सांसदों को आरोपों की जांच के लिए पर्याप्त आधार मिलता, तो संसद को संवैधानिक अदालत से यह फैसला करने के लिए कहना पड़ता कि क्या संविधान का उल्लंघन हुआ है. इस संसदीय प्रक्रिया के बीच गिब्रान ने गुरुवार को इस्तीफा सौंप दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mangal Gochar 2026: आज मंगल-केतु की सिंह राशि में युति, इन 3 राशियों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें |
    80 किलो का रॉकेट, 30 मोर्टार बम और चीनी ग्रेनेड...मणिपुर में बड़ी साजिश नाकाम! |
    Gunmaaster G9 Trailer Review: बख्श दो इमरान हाशमी! घिसी-पिटी कहानी लेकर क्यों लौटे? अपारशक्ति खुराना ने जीता दिल |
    'NVIDIA ने निकाला तो, मैं दूंगा जॉब...' जेनसन हुआंग को मिला सबसे बड़ा ऑफर |
    एक महीने से गांव में घूम रहा था तेंदुआ, अचानक एक घर में घुस गया... महिला जान बचाकर भागी और बंद कर दिया गेट |
    क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर संग की सगाई, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें |
    विदेश में पढ़ाई के दावे पर घिरे इस मुस्लिम मुल्क के उपराष्ट्रपति, देना पड़ा इस्तीफा |
    मेटल जैकेट भेदने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया था आतंकियों ने, कुलगाम अटैक पर बड़ा खुलासा |
    दुनिया की सबसे चर्चित खुफिया चालें, ऐसे प्यार को हथियार बनाती हैं जासूसी एजेंसियां |
    सैंडपेपरगेट विवाद में घिरे कंगारू कप्तान पैट कमिंस, पत्नी बेकी के साथ हुई तीखी बहस, VIDEO
    Advertisement