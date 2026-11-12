80 किलो का रॉकेट, 30 मोर्टार बम और चीनी ग्रेनेड...मणिपुर में बड़ी साजिश नाकाम!

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में सुरक्षाबलों ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है. इसमें करीब 10 फीट लंबा रॉकेट, चीन में बने चार मोर्टार और छह इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई बुधवार को कांगवई सब-डिवीजन के पी जेलजांग गांव के आसपास जंगल में की गई.

और पढ़ें

खुफिया जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया था. इसी दौरान जंगल में छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक मिले. बरामद रॉकेट का वजन करीब 80 किलो बताया गया है.

पुलिस के मुताबिक, तलाशी के दौरान चार 82 एमएम के मोर्टार मिले, जो चीन में बने हैं. इसके अलावा पांच चीनी ग्रेनेड, एक CMG, एक पिस्टल और दो सिंगल बैरल राइफल भी बरामद की गईं.

30 मोर्टार और बम बरामद

सुरक्षाबलों को अलग-अलग क्षमता के कुल 30 मोर्टार बम भी मिले. इनमें 82 mm और 51 mm के बम शामिल हैं. इसके साथ ही 5.6 mm के पांच कारतूस भी बरामद किए गए. इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए इनके स्रोत और इस्तेमाल की जांच में जुटी हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 3 पिस्टल, 19 हथियार और 143 कारतूस... वाराणसी में असलहा फैक्ट्री का खुलासा, बाप-बेटे गिरफ्तार

2023 से जारी हिंसा में 306 लोगों की मौत

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है. इस संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग अभी भी लापता हैं. हिंसा के चलते हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े.

हाल के महीनों में कुकी और नागा समुदायों के बीच भी झड़पों की खबरें सामने आई हैं. ऐसे माहौल में जंगल से रॉकेट, मोर्टार और विस्फोटकों की इतनी बड़ी बरामदगी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अहम मानी जा रही है. अब जांच का फोकस इस बात पर रहेगा कि ये हथियार किसके थे और इन्हें किस मकसद से वहां जमा किया गया था.

---- समाप्त ----