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एक महीने से गांव में घूम रहा था तेंदुआ, अचानक एक घर में घुस गया... महिला जान बचाकर भागी और बंद कर दिया गेट

कर्नाटक के तुमकुरु जिले के गांव में एक महीने से एक तेंदुआ घूम रहा था. तेंदुआ अचानक एक घर में घुस गया. उस वक्त पति-पत्नी टीवी देख रहे थे. तेंदुए को देख दोनों भागे और दरवाजा बंद कर दिया. इस दौरान महिला बेहोश हो गई.

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बकरी के बच्चे पर तेंदुआ ने किया अटैक. (Photo: Representational)
बकरी के बच्चे पर तेंदुआ ने किया अटैक. (Photo: Representational)

कर्नाटक के तुमकुरु जिले के एक गांव में तेंदुए की मौजूदगी से लोग पिछले एक महीने से परेशान थे. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार वन विभाग को जानकारी दी थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसी बीच तेंदुआ अचानक एक घर में घुस गया. उस वक्त घर में पति-पत्नी टीवी देख रहे थे. तेंदुए को सामने देखकर दोनों के होश उड़ गए. उन्होंने किसी तरह घर से बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया और अपनी जान बचाई.

तेंदुए को देखकर महिला इतनी डर गई कि वह बेहोश हो गई. करीब 6 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे और जाल की मदद से पकड़ लिया. घटना तुमकुरु जिले के कुनिगल तालुक के बंदीगौडनपाल्या गांव की है. घर में घुसने से पहले तेंदुए ने बाहर बंधे एक बकरी के बच्चे को अपना शिकार बनाया था.

इसके बाद वह सीधे चिक्कमारीयप्पा के घर में घुस गया. उस वक्त चिक्कमारीयप्पा और उनकी पत्नी नरसम्मा टीवी देख रहे थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उनके घर में एक खतरनाक जंगली जानवर पहुंचने वाला है. तेंदुआ घर में दाखिल हुआ तो दंपति घबरा गए.

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अचानक सामने तेंदुए को देखकर दोनों ने वहां से निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की. वे किसी तरह घर से बाहर पहुंचे और दरवाजा बंद कर दिया, ताकि तेंदुआ बाहर न निकल सके. तेंदुए को घर के अंदर देखकर नरसम्मा की हालत इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश हो गईं. कुछ ही देर में आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली. इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया. लोगों ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी.

एक महीने से तेंदुए की हलचल देख रहे थे ग्रामीण

इस घटना के बाद गांव के लोगों का गुस्सा भी सामने आया. ग्रामीणों ने वन विभाग की अधिकारी RFO चैत्रा से सवाल-जवाब किए. उनका आरोप था कि गांव में पिछले करीब एक महीने से तेंदुआ घूम रहा था. उसकी आवाजाही के बारे में वन विभाग को पहले ही जानकारी दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने समय रहते कोई जरूरी कदम नहीं उठाया.

ग्रामीणों का कहना था कि अगर पहले ही तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाती तो शायद वह किसी के घर में नहीं घुसता. अब जब तेंदुआ घर के अंदर पहुंच गया और लोगों की जान पर बन आई, तब विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची.

6 घंटे तक चला ऑपरेशन, पिंजरे और जाल से पकड़ा

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तेंदुए के घर में घुसने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए अधिकारियों ने पिंजरे और जाल का इस्तेमाल किया. ऑपरेशन आसान नहीं था, क्योंकि तेंदुआ घर के अंदर मौजूद था और आसपास लोगों की भीड़ भी जुट रही थी. करीब 6 घंटे तक वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की. आखिरकार तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया. इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

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