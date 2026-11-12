मेटल जैकेट भेदने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया था आतंकियों ने, कुलगाम अटैक पर बड़ा खुलासा

कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. इस हमले में आतंकियों ने खास तरह की मेटल जैकेट वाली आर्मर-पियर्सिंग (AP) गोलियों का इस्तेमाल किया था. आजतक/इंडिया टुडे को सुरक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इन गोलियों में बुलेटप्रूफ सुरक्षा कवच को भेदने की क्षमता थी. हमले में गंभीर रूप से घायल हुए CRPF जवान के बुलेट रेसिस्टेंट आर्मर को भी कुछ गोलियां भेदकर निकल गईं. घायल जवान को फिलहाल श्रीनगर स्थित भारतीय सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

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बुलेटप्रूफ जैकेट को भेदकर निकलीं गोलियां

सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, आतंकियों ने हमले के दौरान स्पेशल मेटल जैकेट वाली आर्मर-पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल किया. ये सामान्य गोलियों की तुलना में सुरक्षात्मक कवच को भेदने की क्षमता रखती हैं. इसी वजह से हमले में CRPF का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया गया है कि कुछ गोलियां जवान के बुलेट रेसिस्टेंट आर्मर को भी पार कर गईं. घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सुरक्षा एजेंसियां हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोलियों की प्रकृति को भी जांच का हिस्सा बना रही हैं.

आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन

इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां जंगलों और संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के कैटेगरी-A कमांडर लतीफ बट का हाथ होने का शक है. लतीफ बट पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों की सूची में शामिल है. हालांकि, जांच एजेंसियां फिलहाल किसी एक नाम पर अपनी जांच सीमित नहीं रख रही हैं और हमले के सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं.

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पुराने आतंकी हमलों में भी लतीफ बट का नाम

जांच एजेंसियां इस साल दक्षिण कश्मीर में हुए दो बड़े आतंकी वारदातों को भी मौजूदा हमले की जांच से जोड़कर देख रही हैं. पहला मामला 22 जुलाई का है, जब अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद 31 जुलाई को कुलगाम में दो प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई थी. पुलिस जांच में अनंतनाग हमले के CCTV फुटेज समेत दूसरे सबूतों के आधार पर इन वारदातों में लतीफ बट की सीधी भूमिका सामने आने की बात कही गई थी. अब सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या कुलगाम के ताजा हमले में भी उसकी सीधी भूमिका है.

घुसपैठ और नए स्लीपर टेरर मॉड्यूल का एंगल

लतीफ बट के अलावा सुरक्षा एजेंसियां हालिया खुफिया इनपुट के आधार पर घुसपैठ के एंगल की भी जांच कर रही हैं. इनपुट में कुपवाड़ा और गुरेज सेक्टर की नियंत्रण रेखा (LoC) से कुछ नई आतंकी घुसपैठ की आशंका जताई गई थी. जांच एजेंसियां इस संभावना की पड़ताल कर रही हैं कि घुसपैठ करने वाले गैर-स्थानीय आतंकी दक्षिण कश्मीर के जंगलों तक पहुंच गए हों. इसके साथ ही एक नए स्लीपर टेरर मॉड्यूल के सक्रिय होने की आशंका भी जांच के दायरे में है. सूत्रों के मुताबिक, इस मॉड्यूल को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर सक्रिय किए जाने की आशंका जताई जा रही है.

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सभी संभावित एंगल से जांच

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की जांच दो प्रमुख दिशाओं में आगे बढ़ रही है. एक तरफ लतीफ बट की संभावित भूमिका और उसके नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है, तो दूसरी तरफ नई घुसपैठ और स्लीपर मॉड्यूल के सक्रिय होने के इनपुट को खंगाला जा रहा है. दक्षिण कश्मीर के कई हिस्सों में आतंकियों की तलाश जारी है. जांच एजेंसियां यह भी स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं कि हमले में शामिल आतंकियों को स्थानीय स्तर पर किस तरह की मदद मिली. हालांकि, हमले में लतीफ बट की भूमिका और नए मॉड्यूल की सक्रियता को लेकर जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी.

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