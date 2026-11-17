बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने बलोचिस्तान के मस्तुतंग जिले में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर ड्रोन हमले का दावा करते हुए नाटकीय फुटेज जारी किया है. 14 नवंबर को कार्डगैप इलाके में हुए इस हमले में 44 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के मेजर उमर मिन्हास और हवलदार अदनान सहित कुल छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए.

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BLA ने कहा कि यह हमला उसके हवाई और ड्रोन यूनिट क्यूएएचआर ने किया. बयान में दावा किया गया कि यह कार्रवाई जेडआईआरएबी खुफिया विंग से मिली जानकारी के आधार पर हुई. फुटेज में कथित तौर पर हमले के दृश्य दिखाए गए हैं जिन्हें संगठन ने अपने प्रचार माध्यमों पर प्रसारित किया है.

संगठन के अनुसार नवंबर के पहले पखवाड़े में कलात और मस्तुतंग जिलों में कुल चार ड्रोन हमले किए गए. 5 नवंबर को कलात के मांगोचार इलाके में एक साथ हुए हमलों में एक सैनिक की मौत और तीन के घायल होने का दावा है. 9 नवंबर को मस्तुतंग के खद कोचा में सैन्य शिविर पर हमले में एक सैनिक मारे जाने की बात कही गई.

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11 नवंबर को फिर उसी इलाके में हमले में दो सैनिकों के मारे जाने और नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया. अंतिम हमला 14 नवंबर को कार्डगैप में काफिले पर बताया गया. BLA ने इन कार्रवाइयों को अपने ड्रोन क्षमताओं के विस्तार का नतीजा बताया है.

संगठन का बयान और चेतावनी

16 नवंबर को जारी बयान में बलोच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जीयंद बलोच ने कहा कि समूह की ड्रोन क्षमता बढ़ने से पहले सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य ठिकानों पर भी हमले संभव हो गए हैं. प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि सैन्य ठिकानों, काफिलों और सैनिकों की आवाजाही को निशाना बनाने वाले हमले जारी रहेंगे.

DRAMATIC FOOTAGE: BLA'S QAHR DRONE UNIT TARGETS PAKISTANI ARMY CONVOY IN BALOCHISTAN BLA says its aerial warfare unit, Qazi Aero Hive Rangers (QAHR), struck a convoy in Kardgap, Mastung, on November 14, killing Major Umar Minhas of 44 FF and Havaldar Adnan. The strike was reportedly guided by intelligence from its ZIRAB wing. The BLA says its QAHR unit struck military targets in Kalat and Mastung on November 5, 9, 11 and 14, killing 1, 1, 2 and 2 personnel respectively. — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 17, 2026

यह संगठन लंबे समय से बलोचिस्तान में सक्रिय है और पाकिस्तान सरकार इसे आतंकवादी संगठन मानती है. ऐसे दावे अक्सर एकतरफा होते हैं और पाकिस्तानी पक्ष से तत्काल पुष्टि या खंडन नहीं आता. बलोचिस्तान में अलगाववादी समूहों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष कई सालों से चला आ रहा है.

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ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के दावे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को और जटिल बनाते हैं. पाकिस्तानी सेना नियमित रूप से ऐसे हमलों का मुकाबला करने और खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है. स्थानीय आबादी पर इन घटनाओं का असर पड़ता है क्योंकि तनाव बढ़ने से सामान्य जीवन प्रभावित होता है.

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बलोचिस्तान की स्थिति पर नजर रखी जाती है लेकिन ज्यादातर देश पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दावों से दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और गहरा होता है. अभी तक पाकिस्तानी सेना या सरकार की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

आमतौर पर ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियां जांच करती हैं और बाद में बयान जारी करती हैं. क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है. लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष में राजनीतिक समाधान की जरूरत पर भी चर्चा होती रहती है लेकिन फिलहाल सैन्य और सुरक्षा पहलू ही प्रमुख बने हुए हैं.

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