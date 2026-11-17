किआ ने भारतीय बाजार में अपनी फ्लैगशिप एसयूवी सोरेंटो (Kia Sorento) को सितंबर में लॉन्च किया था. लॉन्च से पहले इस कार को लेकर खूब बातचीत हो रही थी, लेकिन अब सवाल है कि क्या कार भारतीय बाजार में सच में कोई कमाल कर पाई है. लोगों को ये कार पसंद आ रही है या नहीं, इसका अंदाजा तो सिर्फ सेल्स आंकड़ों से लगाया जा सकता है.

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ये कार प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है. इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन, लेवल 2 प्लस ADAS और ऑल व्हील ड्राइव जैसे फीचर्स मिलते हैं. शुरुआती सेल्स नंबर को देखा जाए, तो इस कार को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. 4.5 मीटर से 5.0 मीटर लेंथ वाली टॉप-10 बेस्ट सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में इस कार ने जगह बना ली है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

कितनी हुई बिक्री?

किआ के मुताबिक लॉन्च से अब तक इस कार की 4500 यूनिट्स डिस्पैच हो चुकी हैं. ये आंकड़े रिटेल सेल्स से अलग हैं. किआ की मंथली सेल्स में जल्द ही इस कार की हिस्सेदारी डबल डिजिट में पहुंच सकती है. अक्टूबर महीने में इस कार की 2148 यूनिट्स डिस्पैच हुई हैं. किआ की कुल सेल्स में इसकी हिस्सेदारी 6.42 परसेंट है.

सोरेंटो के साथ कंपनी कई स्कीम्स भी ऑफर कर रही है. ब्रांड इस कार के साथ एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम को लेकर आया है. इस प्रोग्राम के तहत खरीदार को तीन साल के बाद कार की 70 परसेंट वैल्यू मिलेगी. ये स्कीम उन लोगों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है, जो कार को चेंज या अपग्रेड करना चाहते हैं.

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ग्राहकों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए किआ ने प्रीमियम सर्विस प्रोग्राम का ऐलान किया है. इस प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा फायदा सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फीचर है, जो सोरेंटो खरीदने वालों के लिए एक प्रीमियम सर्विस एडवाइजर की तरह काम करेगा.

क्या है कार में खास?

किआ सोरेंटो डीजल और हाइब्रिड दोनों ही पावरट्रेन में आती है. डीजल वेरिएंट की बात करें, तो इसमें 2.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो 193 पीएस की पावर और 442 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 8-स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन मिलता है.

वहीं हाइब्रिड अवतार में कार 180 पीएस की पावर वाले 1.6 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन और 65 पीएस की पावर वाले इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है. हाइब्रिड सोरेंटो में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा. इसका एआरएआई क्लेम्ड माइलेज 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर का है. कार ऑल व्हील ड्राइव फीचर के साथ आती है.

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ये सेगमेंट की पहली कार है, जिसमें हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ ऑल व्हील ड्राइव फीचर मिलता है. एसयूवी में 85 से ज्यादा कनेक्टेड-कार फीचर्स, पैनोरोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट और सेकंड रो सीट्स के साथ 12 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम मिलता है. किआ सोरेंटो की कीमत 27.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं इसके हाइब्रिड वर्जन की कीमत 29.49 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

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