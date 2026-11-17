देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल IIT दिल्ली में पढ़ाई के साथ नौकरी पाने का मौका भी मिल रहा है. संस्थान ने जूनियर इंजीनियर (JE) सिविल और JE इलेक्ट्रिकल पदों के लिए कंसल्टेंट की भर्ती निकाली है. इसके तहत योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. खास बात यह है कि इस भर्ती में 40 साल से कम उम्र के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी.

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चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में एक साल के लिए रखा जाएगा. हालांकि, काम और प्रदर्शन के आधार पर संस्थान इस अवधि को दो साल तक बढ़ा सकता है यानी यह स्थायी नौकरी नहीं, बल्कि अधिकतम तीन साल तक का कॉन्ट्रैक्ट अवसर है. लेकिन इसके पहले चलिए बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, चयनित उम्मीदवारों को हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी?

क्या है योग्यता?

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE/BTech की डिग्री होनी चाहिए. इसमें कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. डिग्री हासिल करने के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है.

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यह अनुभव ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सुपरविजन या सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेवाओं के काम से जुड़ा होना चाहिए. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 1 दिसंबर 2026 तक 40 साल से कम होनी चाहिए. इन शैक्षणिक, अनुभव और आयु संबंधी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कैसा होगा चयन?

कंसल्टेंट के इन पदों पर उम्मीदवारों के चयन शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड इंटरव्यू के जरिए होगा. साक्षात्कार कब और कहां होंगे? फिल्हाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है लेकिन यह इंस्टीट्यूट की तरफ से समय आने पर सूचित किया जाएगा.

कैसे करें अप्लाई?

आईआईटी दिल्ली में कंसल्टेंट वैकेंसी में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन्हें इस तरह से आवेदन करना चाहिए-

सबसे पहले आईआईटी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट iitd.ac.in पर जाएं.

अब आपको जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उसका नाम लिखें. इसके बाद अपना नाम,जेंडर, पिता/पति का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, क्वालिफिकेशन, एक्सीपीरियंस सभी डिटेल्स लिखें.

नीचे अपना साइन करें, जगह तारीख लिखकर सबसे ऊपर अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपकाएं.

अब फॉर्म के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करें. जिनकी क्वालिटी अच्छी हो. फिर इसे PDF फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करके recruitmentcell@admin.iitd.ac.in पर मेल कर दें. लेकिन ध्यान दें कि 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं.



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