पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं तेजी से भड़ रही है. इसके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 16 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पराली जलाने की कुल 6,433 घटनाएं दर्ज की गई. वहीं राज्य में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 98.50% क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं को लेकर अब तक 5,721 खेतों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 2,524 जगहों पर फसल के अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है. वहीं 294 ऐसे खेत भी मिले हैं, जहां गैर-एएफएल श्रेणी में पराली जलाने के निशान पाए गए.

1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना

इन पर 1 करोड़ 12 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, 40 लाख 60 हजार रुपये की राशि वसूली जा चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने के मामलों में BNS की धारा 223 के तहत लगभग 2 हजार मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा, 2,066 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है.

निगरानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन कार्रवाई शुरू की गई है. हालांकि, अधिकारियों के खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई है और न ही किसी को सस्पेंड किया गया है. राज्य में कुल 1,607 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

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पटियाला में पराली जलाने की 416 घटनाएं

अगर जिले वार आंकड़ों पर नजर डालें तो पटियाला जिले में अब तक पराली जलाने की 416 घटनाएं दर्ज की गई हैं. जिले में धान की कुल 2.314 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99% क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है. प्रशासन की ओर से 366 खेतों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 230 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई. वहीं चार गैर-एएफएल खेतों में पराली जलाने के निशान मिले हैं.

पटियाला जिले में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 170 मामले जर्ज किए गए हैं. इन मामलों में कुल 8 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से अब तक 3 लाख 10 हजार रुपये वसूले जा चुके हैं. इसके अलावा 222 एफआईआर भी दर्ज की गई है.

फिरोजपुर में सबसे ज्यादा घटनाएं

राज्य के जिलावार आंकड़ों के मुताबिक, फिरोजपुर में सबसे ज्यादा 847 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई. इसके बाद संगरूर में 741, तरनतारन में 705, बठिंडा में 591 और पटियाला में 416 घटनाएं सामने आई.

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