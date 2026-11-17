क्या आपने कभी किसी को एक ही बात बार-बार पूछते देखा है? जैसे, 'तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो?', 'सब ठीक है न?' या 'तुम अब भी मुझसे पहले जितना प्यार करते हो?' कई बार सामने वाला जवाब दे भी देता है, लेकिन कुछ देर बाद वही सवाल फिर मन में आने लगता है. जेन जी के कुछ युवाओं के साथ भी ऐसा होता है. उन्हें रिश्तों में बार-बार भरोसा दिलाने और यह सुनने की जरूरत महसूस होती है कि सब ठीक है.

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इस आदत को अंग्रेजी में 'रीअश्योरेंस सीकिंग' कहा जाता है. इसका मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति से बार-बार यह सुनना कि वो आपसे नाराज नहीं है, आपका रिश्ता ठीक है या आप उसके लिए मायने रखते हैं. ऐसा करने से कुछ वक्त के लिए मन को राहत मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही चिंता दोबारा लौट सकती है.

इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?

इसकी एक वजह दूसरों की रिस्पॉन्स पर ज्यादा ध्यान देना हो सकता है. आजकल बातचीत का बड़ा हिस्सा मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए होता है. ऐसे में किसी का देर से जवाब देना, मैसेज देखकर भी जवाब न देना या अचानक बातचीत कम कर देना कई लोगों को परेशान कर सकता है. वे सोचने लगते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई.

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इसके अलावा, पुराने रिश्तों में मिला बुरा एक्सपीरियंस भी इसकी वजह बन सकता है. अगर किसी को पहले नजरअंदाज किया गया हो या उसका भरोसा टूटा हो, तो नए रिश्ते में भी उसे डर लग सकता है. ऐसे में वह छोटी-छोटी बातों पर भी सामने वाले से भरोसा चाहता है.

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सोशल मीडिया भी इस आदत को बढ़ा सकता है. दूसरों के रिश्तों और उनकी खुशी वाला फोटोज़ को देखकर कुछ युवा अपने रिश्तों की तुलना करने लगते हैं. उन्हें लगने लगता है कि कहीं उनके रिश्ते में कुछ कमी तो नहीं है. यही सोच उन्हें बार-बार सवाल पूछने पर मजबूर कर सकती है.

क्या बार-बार भरोसा मांगना गलत है?

हर किसी को कभी न कभी अपने करीबी लोगों से प्यार, अपनापन और भरोसा चाहिए होता है. इसमें कुछ गलत नहीं है. लेकिन जब कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर दूसरों से भरोसा मांगने लगे और जवाब मिलने के बाद भी उसकी चिंता कम न हो, तो यह उसके लिए परेशानी बन सकता है.

ऐसे में जरूरी है कि अपनी फीलिंग्स को समझें और उन्हें सामने वाले से खुलकर बताएं. साथ ही, हर बार दूसरों के जवाब पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करना भी सीखें. रिश्ते में भरोसा जरूरी है, लेकिन खुद का उस रिश्ते में महसूस करना भी उतना ही जरूरी है.

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