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जिस बेटे को पालकर किया बड़ा, उसी ने मोबाइल के लिए मां के सामने कर दी पिता की हत्या

महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. तुलजापुर तहसील के येवती गांव में 29 वर्षीय श्रीशैल उर्फ बबलू ने पिता खंडू डोंबाले से मोबाइल और नया फोन खरीदने के लिए पैसे मांगे थे. पिता ने रात में मोबाइल देने से इनकार कर दिया. इससे नाराज बेटे ने आंगन में सो रहे पिता के सिर पर लोहे के पाइप से हमला कर उनकी जान ले ली.

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पुलिस ने मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. (Photo: ITG)
पुलिस ने मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां तुलजापुर तहसील के येवती गांव में एक बेटे ने घर के आंगन में सो रहे अपने पिता के सिर पर लोहे के पाइप से हमला कर उनकी हत्या कर दी. यह वारदात 10 नवंबर की रात हुई. मृतक की पहचान खंडू पांडुरंग डोंबाले (56) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बेटे का नाम श्रीशैल उर्फ बबलू खंडू डोंबाले (29) है.

मोबाइल को लेकर हुआ विवाद, पिता को बनाया निशाना
जानकारी के मुताबिक घटना वाली रात श्रीशैल ने अपने पिता से उनका मोबाइल मांगा. इसके साथ ही नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसों की मांग भी की. लेकिन पिता ने रात का समय होने की बात कहते हुए मोबाइल देने से इनकार कर दिया. उन्होंने बेटे से कहा कि अब रात हो गई है, किसी को फोन मत करो और मोबाइल नहीं मिलेगा.

इसके बाद खंडू डोंबाले घर के सामने आंगन में सो गए. कुछ देर बाद आरोपी बेटा भी घर से बाहर चला गया. लेकिन थोड़ी ही देर में वह वापस लौटा. उसने चूल्हे के पास रखा लोहे का पाइप उठाया और आंगन में सो रहे अपने पिता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में गंभीर रूप से घायल खंडू डोंबाले की मौत हो गई.

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मां की शिकायत पर बेटे के खिलाफ हत्या का केस
घटना की जानकारी मिलते ही नलदुर्ग पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक की पत्नी और आरोपी की मां सुरेखा खंडू डोंबाले की शिकायत पर श्रीशैल उर्फ बबलू के खिलाफ नलदुर्ग पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 12 नवंबर को तुलजापुर न्यायालय में पेश किया. अदालत ने उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

इस घटना से येवती गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है. मृतक अपने पीछे पत्नी, आरोपी बेटा और एक विवाहित बेटी को छोड़ गए हैं. घटना को लेकर लोगों का कहना है कि कैसे बेटा अपने ही पिता की हत्या कर सकता है? 

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