8th Pay Commission: हाई फिटमेंट फैक्टर या हाई इंक्रीमेंट रेट, किसमें ज्यादा सैलरी ग्रोथ? समझें कैलकुलेशन

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट की है. कर्मचारी संगठन जहां ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, वहीं सालाना इंक्रीमेंट की दर बढ़ाने की मांग भी तेज है. इन दोनों का सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ता है. ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलने पर वेतन संशोधन के समय शुरुआती बेसिक सैलरी ज्यादा बढ़ती है, जबकि ज्यादा सालाना इंक्रीमेंट मिलने पर हर साल वेतन में होने वाली बढ़ोतरी का फायदा लंबे समय तक मिलता है.

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ऐसे में सवाल है कि अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम रखा गया, लेकिन सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाकर 7% कर दिया गया, तो कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर होगा? क्या 7% इंक्रीमेंट कुछ साल बाद ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का फायदा पीछे छोड़ सकता है? इसे लेवल 5, 6 और 7 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के उदाहरण से समझते हैं.

7वें और 8वें वेतन आयोग में क्या है अंतर?

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था और कर्मचारियों को हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है. अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वहीं, सालाना इंक्रीमेंट की दर भी बढ़ाने के प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग को दिए गए हैं. फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट दोनों का काम अलग-अलग है. फिटमेंट फैक्टर नए वेतन आयोग के लागू होने पर पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय करने में इस्तेमाल होता है. वहीं, सालाना इंक्रीमेंट से हर साल कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ती है.

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8वें CPC से कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग?

8वें वेतन आयोग के लिए नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF), फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO), ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) और भारत पेंशनर्स समाज जैसे संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 69,000 रुपये हो सकती है. वहीं, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने अलग-अलग स्तर पर 2.92, 3.50, 3.80, 4.09 और 4.38 फिटमेंट फैक्टर के विकल्प दिए हैं.

संगठन ने न्यूनतम वेतन 52,560 रुपये रखने का प्रस्ताव भी दिया है. दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षकों ने 2.62 फिटमेंट फैक्टर के साथ 47,210 रुपये न्यूनतम वेतन की सिफारिश की है. वहीं, चेन्नई GPO पेंशनर्स ने 3.77 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 68,000 रुपये न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव रखा है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 तक भी रह सकता है. फिलहाल ये सभी मांगें और अनुमान हैं. अंतिम फिटमेंट फैक्टर का पता आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही चलेगा.

सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाकर कितना करने की मांग?

फिटमेंट फैक्टर के साथ सालाना इंक्रीमेंट की दर बढ़ाने की मांग भी की जा रही है. NC-JCM, AIDEF और FNPO ने सालाना इंक्रीमेंट 6% करने का प्रस्ताव दिया है. AINPSEF ने इसे बढ़ाकर 7% करने की मांग की है. वहीं, IRTSA ने 5% सालाना इंक्रीमेंट का सुझाव दिया है. सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने के पीछे तर्क है कि कर्मचारियों को हर साल बेहतर वेतन बढ़ोतरी मिले और उन्हें अगले वेतन आयोग के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े. AINPSEF का दावा है कि 7% इंक्रीमेंट की दर से कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी करीब 7 से 8 साल में दोगुनी हो सकती है.

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फिटमेंट फैक्टर vs इंक्रीमेंट, कितनी बढ़ेगी सैलरी?

इसे समझने के लिए तीन स्थितियों में बेसिक सैलरी का अनुमान लगाया गया है. पहली स्थिति: 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3% सालाना इंक्रीमेंट. दूसरी स्थिति: 2.1 फिटमेंट फैक्टर और 7% सालाना इंक्रीमेंट. तीसरी स्थिति: 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7% सालाना इंक्रीमेंट. इन अनुमानों में 7वें वेतन आयोग के मौजूदा बेसिक-पे को आधार माना गया है. पहले साल की सैलरी फिटमेंट फैक्टर से निकाली गई है. इसके बाद 5वें और 10वें साल तक सालाना इंक्रीमेंट के हिसाब से बेसिक पे का अनुमान लगाया गया है.

लेवल 5 के कर्मचारियों की सैलरी का कैलकुलेशन

7वें वेतन आयोग में लेवल 5 के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी 29,200 रुपये है. अगर इस पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो नई बेसिक सैलरी 75,044 रुपये बनती है. वहीं, 2.1 फिटमेंट फैक्टर से यह 61,320 रुपये होगी. तीनों स्थितियों में पहले, 5वें और 10वें साल की अनुमानित बेसिक सैलरी इस तरह होगी:

2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3% इंक्रीमेंट: पहले साल 75,044 रुपये, पांचवें साल 84,463 रुपये और दसवें साल 97,915 रुपये.

2.1 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट: पहले साल 61,320 रुपये, पांचवें साल 80,378 रुपये और दसवें साल 1,12,734 रुपये.

2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट: पहले साल 75,044 रुपये, पांचवें साल 98,367 रुपये और दसवें साल 1,37,965 रुपये.

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इससे साफ है कि 2.1 फिटमेंट फैक्टर के साथ 7% इंक्रीमेंट मिलने पर शुरुआती बेसिक सैलरी कम रहेगी, लेकिन 10वें साल तक यह 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3% इंक्रीमेंट वाले अनुमान से ज्यादा हो सकती है.

लेवल 6 के कर्मचारियों को कितना फायदा?

लेवल 6 में 7वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है. 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाने पर यह बढ़कर 90,978 रुपये हो जाती है. वहीं, 2.1 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी 74,340 रुपये होगी. तीनों विकल्पों के तहत अनुमानित बेसिक पे इस प्रकार है:

2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3% इंक्रीमेंट: पहले साल 90,978 रुपये, पांचवें साल 1,02,397 रुपये और दसवें साल 1,18,706 रुपये.

2.1 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट: पहले साल 74,340 रुपये, पांचवें साल 97,445 रुपये और दसवें साल 1,36,671 रुपये.

2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट: पहले साल 90,978 रुपये, पांचवें साल 1,19,254 रुपये और दसवें साल 1,67,259 रुपये.

यहां भी 7% इंक्रीमेंट का असर समय के साथ साफ दिखाई देता है. 2.1 फिटमेंट फैक्टर के बावजूद 7% सालाना बढ़ोतरी वाला अनुमान दसवें साल में 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3% इंक्रीमेंट वाले अनुमान से काफी आगे निकल जाता है.

लेवल 7 में 10वें साल बेसिक सैलरी ₹2.12 लाख तक

लेवल 7 के कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है. अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो पहले साल की बेसिक सैलरी 1,15,393 रुपये हो सकती है. वहीं, 2.1 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यह 94,290 रुपये बनेगी. अब तीनों स्थितियों में पहले, पांचवें और दसवें साल की अनुमानित बेसिक सैलरी देखिए:

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2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3% इंक्रीमेंट: पहले साल 1,15,393 रुपये, पांचवें साल 1,29,876 रुपये और दसवें साल 1,50,562 रुपये.

2.1 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट: पहले साल 94,290 रुपये, पांचवें साल 1,23,595 रुपये और दसवें साल 1,73,348 रुपये.

2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट: पहले साल 1,15,393 रुपये, पांचवें साल 1,51,257 रुपये और दसवें साल 2,12,145 रुपये.

यानी इस अनुमान के मुताबिक, लेवल 7 के कर्मचारी को 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7% सालाना इंक्रीमेंट मिलने पर दसवें साल बेसिक सैलरी 2,12,145 रुपये तक पहुंच सकती है. वहीं, 2.1 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट के साथ यह 1,73,348 रुपये रहने का अनुमान है.

फिटमेंट फैक्टर ज्यादा जरूरी या सालाना इंक्रीमेंट?

इन कैलकुलेशन से समझ आता है कि दोनों का फायदा अलग-अलग समय पर दिखाई देता है. ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलने से वेतन आयोग लागू होते ही बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होती है. लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर कम हो और सालाना इंक्रीमेंट 7% मिले, तो शुरुआती अंतर धीरे-धीरे कम हो सकता है. उदाहरण के लिए, लेवल 7 में 2.1 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट के साथ दसवें साल की बेसिक सैलरी 1,73,348 रुपये हो सकती है.

यह 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3% इंक्रीमेंट वाले 1,50,562 रुपये के अनुमान से ज्यादा है. हालांकि, सबसे ज्यादा फायदा 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7% इंक्रीमेंट के संयोजन में दिखता है. ध्यान रहे कि ये केवल अनुमानित कैलकुलेशन हैं. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट की अंतिम दर अभी तय नहीं हुई है. असली वेतन बढ़ोतरी आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही पता चलेगी.

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