Poha Masala Dosa: चावल-दाल नहीं, पोहे से बनाएं क्रिस्पी मसाला डोसा, मिनटों में होगा तैयार

Poha Masala Dosa: सुबह के नाश्ते में रोजाना एक जैसी चीजें खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार पोहा मसाला डोसा बना सकते हैं. आमतौर पर घरों में पोहे से भूजा या पोहा बनाया जाता है, जबकि डोसा बनाने के लिए चावल और दाल का इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोहे की मदद से भी टेस्टी और क्रिस्पी डोसा तैयार किया जा सकता है. जी हां, पोहा मसाला डोसा स्वाद में इतना लाजवाब होता है कि इसे खाने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे.
इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको न तो घंटों बैटर तैयार करने की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा चीजों की. पोहा, दही और घर में मौजूद कुछ सब्जियों की मदद से आप इसे आसानी से बना सकते हैं. आप इसे सुबह के नाश्ते के अलावा शाम की हल्की भूख के लिए भी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं पोहा मसाला डोसा बनाने की आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कटोरी पोहा
2 बड़े चम्मच दही
1 प्याज (बारीक कटा हुआ)
1 शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)
2 बड़े चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)
1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा
1 छोटा चम्मच सांभर मसाला
2 बड़े चम्मच तेल
नमक स्वादानुसार
जरूरत के अनुसार पानी