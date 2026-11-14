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Poha Masala Dosa: चावल-दाल नहीं, पोहे से बनाएं क्रिस्पी मसाला डोसा, मिनटों में होगा तैयार

Poha Masala Dosa: सुबह के नाश्ते में कुछ टेस्टी और नया खाने का मन है तो आप पोहा मसाला डोसा ट्राई कर सकते हैं. यह खाने में बेहद टेस्टी होता है और इसे आप बेहद आसानी से तैयार किया जा सकता है. इसका लाजवाब स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा.

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नाश्ते में बनाएं ये अनोखा पोहा मसाला डोसा (Photo- ITG)
नाश्ते में बनाएं ये अनोखा पोहा मसाला डोसा (Photo- ITG)

Poha Masala Dosa: सुबह के नाश्ते में रोजाना एक जैसी चीजें खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार पोहा मसाला डोसा बना सकते हैं. आमतौर पर घरों में पोहे से भूजा या पोहा बनाया जाता है, जबकि डोसा बनाने के लिए चावल और दाल का इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोहे की मदद से भी टेस्टी और क्रिस्पी डोसा तैयार किया जा सकता है. जी हां, पोहा मसाला डोसा स्वाद में इतना लाजवाब होता है कि इसे खाने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे.

इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको न तो घंटों बैटर तैयार करने की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा चीजों की. पोहा, दही और घर में मौजूद कुछ सब्जियों की मदद से आप इसे आसानी से बना सकते हैं. आप इसे सुबह के नाश्ते के अलावा शाम की हल्की भूख के लिए भी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं पोहा मसाला डोसा बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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1 कटोरी पोहा

2 बड़े चम्मच दही

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)

2 बड़े चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

1 छोटा चम्मच सांभर मसाला

2 बड़े चम्मच तेल

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार पानी

पोहा मसाला डोसा कैसे बनाते हैं?

  1. पोहा मसाला डोसा बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा पीस लें. अब इसमें दही और थोड़ा पानी मिलाकर एक बार फिर ग्राइंड कर लें. इस तैयार मिश्रण में बेकिंग सोडा और थोड़ा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. इस तरह डोसे का बैटर तैयार हो जाएगा.
  2. अब गैस पर एक तवा गर्म करें. तवा गर्म होने पर उस पर थोड़ा पानी छिड़कें और साफ कपड़े से पोंछ लें. इसके बाद तैयार बैटर को तवे पर डालें और चम्मच की मदद से गोल आकार में फैलाएं. अब डोसे को मीडियम आंच पर पकने दें.
  3. जब डोसा हल्का पक जाए तो उसके ऊपर सांभर मसाला छिड़कें. इसके बाद कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह फैला दें. आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की दूसरी सब्जियां भी मिला सकते हैं.
  4. अब डोसे के किनारों पर थोड़ा तेल डालें और इसे तब तक पकाएं, जब तक यह हल्का सुनहरा और क्रिस्पी न हो जाए. इसके बाद डोसे को सावधानी से मोड़कर प्लेट में निकाल लें.
  5. बस तैयार है आपका टेस्टी पोहा मसाला डोसा. इसे नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या सांभर के साथ गर्मागर्म परोसें. 
---- समाप्त ----
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