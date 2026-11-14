घर में बिजली उतनी ही खर्च हो रही, फिर भी बिल ज्यादा! मीटर की गड़बड़ी ऐसे पकड़ें

कई बार घर में बिजली का इस्तेमाल पहले जितना ही होता है, लेकिन बिजली का बिल अचानक बढ़कर आने लगता है. ऐसे में लोगों को लगता है कि शायद बिजली का मीटर तेज चल रहा है या उसमें कोई खराबी आ गई है. खासकर जब घर में एसी, फ्रिज, कूलर या दूसरे बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल भी कम हो, तब बढ़ा हुआ बिल चिंता की वजह बन जाता है.

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लेकिन हर बार ज्यादा बिल आने का कारण मीटर की खराबी नहीं होता. कई बार घर की वायरिंग में लीकेज, खराब उपकरण या बिजली के इस्तेमाल में हुआ बदलाव भी इसकी वजह हो सकता है. ऐसे में बिना जांच कराए मीटर को गलत मान लेना ठीक नहीं है. आइए जानते हैं कि अगर आपको लगे कि बिजली का मीटर अचानक तेज चलने लगा है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए और इसकी जांच कैसे कर सकते हैं.

सबसे पहले घर के सभी बिजली के उपकरण बंद करें

अगर आपको शक है कि मीटर जरूरत से ज्यादा तेज चल रहा है, तो सबसे पहले घर की लाइट, पंखे, टीवी, फ्रिज और दूसरे बिजली के उपकरण बंद कर दें. बेहतर होगा कि सुरक्षित तरीके से घर के सभी संबंधित सर्किट बंद कर दें. इसके बाद मीटर की रीडिंग और उसकी पल्स या इंडिकेटर लाइट पर नजर रखें. अगर सभी उपकरण बंद होने के बाद भी मीटर लगातार बिजली की खपत दिखा रहा है, तो इसकी वजह की जांच जरूरी है. हालांकि फ्रिज, इन्वर्टर या दूसरे ऑटोमैटिक उपकरण चालू रह सकते हैं, इसलिए उन्हें भी ध्यान में रखें.

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मीटर की रीडिंग को पुराने बिल से मिलाएं

कई बार लोगों को लगता है कि मीटर तेज चल रहा है, जबकि असल में बिजली की खपत पहले से बढ़ चुकी होती है. इसलिए अपना मौजूदा बिजली बिल निकालें और उसकी यूनिट की तुलना पिछले दो-तीन महीनों के बिल से करें. इससे आपको पता चलेगा कि बिजली की खपत अचानक कितनी बढ़ी है. साथ ही यह भी देखें कि बिल में रीडिंग वास्तविक है या औसत के आधार पर तैयार किया गया है.

घर की वायरिंग में लीकेज की जांच कराएं

बिजली का बिल बढ़ने की एक वजह घर की खराब वायरिंग भी हो सकती है. अगर किसी तार का इंसुलेशन खराब हो गया है या कहीं वायरिंग में लीकेज है, तो बिजली की बर्बादी हो सकती है. ऐसे में किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से घर की वायरिंग की जांच कराएं. खुद मीटर, खुले तार या बिजली के पैनल को छूने की कोशिश न करें.

मेन स्विच बंद करके मीटर की जांच करें

अगर घर के सभी उपकरण बंद करने के बाद भी मीटर चलता दिखाई दे रहा है, तो एक बार घर का मेन स्विच बंद करके देखें. अगर मेन स्विच बंद होने के बाद भी मीटर बिजली की खपत दिखाता है, तो यह जांच का विषय है. इसकी वजह मीटर में खराबी, मीटर से जुड़े तारों में गड़बड़ी या किसी अन्य कनेक्शन की समस्या हो सकती है. ऐसी स्थिति में खुद मीटर खोलने या तारों से छेड़छाड़ करने के बजाय बिजली विभाग को शिकायत करें.

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बिजली के पुराने और नए बिल की तुलना करें

अगर आपका बिजली का बिल अचानक दोगुना या तीन गुना आ गया है, तो सबसे पहले पुराने बिलों से इसकी तुलना करें. इन बातों पर ध्यान दें कि इस बार कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है? क्या पिछले महीने के मुकाबले रीडिंग अचानक बढ़ गई है? क्या बिल में कोई पुराना बकाया जुड़ा है? क्या मीटर की रीडिंग सही दर्ज की गई है? कई बार मीटर रीडिंग दर्ज करने में गलती होने से भी बिल ज्यादा आ सकता है.

बिजली विभाग में मीटर जांच की शिकायत करें

अगर आपको जांच के बाद भी लगता है कि मीटर गलत रीडिंग दे रहा है, तो अपने बिजली वितरण विभाग (DISCOM) में शिकायत दर्ज कराएं. दिल्ली में रहने वाले लोग अपने बिजली बिल पर दिए गए कस्टमर केयर नंबर या संबंधित बिजली कंपनी की वेबसाइट के जरिए शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करते समय अपना कंज्यूमर नंबर, मीटर नंबर और बिजली बिल की जानकारी अपने पास रखें. आप बिजली विभाग से मीटर की जांच या टेस्टिंग कराने की मांग कर सकते हैं. अगर जांच में मीटर खराब पाया जाता है, तो बिजली कंपनी नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी.

मीटर की जांच होने तक ये गलतियां न करें

खुद मीटर खोलने या उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें. किसी अनजान व्यक्ति से मीटर ठीक न कराएं. पुराने और नए बिजली बिल की कॉपी संभालकर रखें. मीटर की रीडिंग और उसकी फोटो अपने पास रखें. शिकायत दर्ज कराने के बाद उसका शिकायत नंबर जरूर लें.

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