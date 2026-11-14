गंजे होकर स्काउट ने मचाया बवाल, फूट-फूटकर रोए, लव गिल संग दूरियों ने बिगाड़ी हालत, आम्रपाली बोलीं- जाल में कैसे फंस सकता है? 

'बिग बॉस 20' में इन दिनों बवाल मचा हुआ है. यूट्यूबर और गेमर स्काउट ओपी और एक्ट्रेस लव गिल के बीच के रिश्ते उलझते ही जा रहे हैं. बहन लव गिल संग लड़ाई के बाद स्काउट का इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिला. स्काउट गंजे हो गए और फिर फूट-फूटकर रोते नजर आए.

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किस दर्द में हैं स्काउट ओपी?

स्काउट ओपी को शुक्रवार के एपिसोड में जिसने भी देखा, उसका दिल टूट गया. स्काउट की हालत देखकर सभी की आंखें नम हो गईं. स्काउट कभी पेड़ पर चढ़ते दिखे, तो कभी सिसक-सिसक कर रोए. शो में उन्हें ऊटपटांग हरकतें करते देखना हर किसी के लिए शॉकिंग था.

दरअसल, पिछले एपिसोड में मस्ती-मजाक में स्काउट ने लव गिल से कह दिया था- तेरी पैंट में तो नाड़े ही नहीं हैं, हमारे पास नाड़े बेल्ट के साथ हैं. स्काउट की इस बात पर लव भड़क गईं और उन्होंने स्काउट से बात करनी बंद कर दी. लव गिल की नाराजगी से स्काउट टूटते दिखे. स्काउट के समझाने के बाद भी जब लव गिल नहीं मानीं, तो स्काउट गुस्से में वॉशरूम में जाकर गंजे हो गए. सभी घरवाले स्काउट को इस हाल में देख हैरान दिखे.

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लव के लिए गंजे हुए स्काउट?

कई घरवालों को ये लगता है कि स्काउट, लव गिल की वजह से गंजे हुए हैं. कनिका मान ने भी कहा कि उन्हें लगता है कि स्काउट, लव को पसंद करने लगे हैं. वहीं, काजी और माही का भी यही मानना है कि लव गिल की वजह से स्काउट गंजे हुए हैं.

आम्रपाली ने दी स्काउट को ये सलाह

स्काउट का भी शो में ब्रेकडाउन होता दिखा. स्काउट फूट-फूटकर रोए. स्काउट को रोता-तड़पता हुआ देखकर आम्रपाली दुबे भी लव गिल को ये कहती नजर आईं कि उन्होंने स्काउट को आधा पागल कर दिया है और अब वो उन्हें पूरा पागल करके मानेंगी.

आम्रपाली दुबे बाद में स्काउट को समझाती दिखीं कि लव गिल जानकर उन्हें बार-बार गिल्ट में डालती हैं. आम्रपाली ने स्काउट से कहा- तुझे अपने वश में करना बहुत आसान है. तुझे बार-बार गिल्ट में डाला जाता है और जब तू परेशान होता है तो वो तुझे आकर बोलती है कि वो तेरे साथ है. फिर तू और ज्यादा उस इंसान से कनेक्टेड हो जाता है.

स्काउट ने आम्रपाली से पूछा- क्या मैं इतना गंदा दिख रहा हूं? इसपर आम्रपाली ने कहा- तू गंदा नहीं बेवकूफ दिख रहा है. कोई तुझे बार-बार एक ही जाल में कैसे फंसा सकता है?

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क्या है माजरा?

बता दें कि शो की शुरुआत में स्काउट और लव गिल एक दूसरे को बहन-भाई बोल रहे थे. लेकिन फिर धीरे-धीरे स्काउट को लव गिल के लिए फीलिंग्स आने लगीं. उन्होंने शो में खुद इस बात पर चर्चा की है. अब लव गिल के लिए स्काउट की फीलिंग्स बढ़ती दिख रही हैं. लव का नाराज होना स्काउट सहन नहीं कर पा रहे हैं. स्काउट की हालत शो में बिगड़ती नजर आ रही है. अब वीकेंड का वार में सलमान खान लव गिल और स्काउट को उनके रिश्ते को लेकर क्या हिदायत देते हैं...ये देखने वाली बात होगी.

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