'यह छात्रों की गूंज नहीं, धमाका है...', DUSU नतीजों पर जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर वार

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) के नतीजों पर 'आजतक' से बातचीत करते हुए कहा कि यह सिर्फ छात्रों की गूंज नहीं, बल्कि छात्रों का धमाका हो गया है.

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उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशभर के छात्रों का प्रतिनिधित्व होता है और अब चुनाव के नतीजे सभी के सामने हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि वह सिर्फ झूठ की राजनीति करना जानते हैं और वो वही करते हैं. उन्होंने कहा, 'राहुल की केवल झूठ की गूंज है.'

जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है. उनका कहना है कि राज्य में पूरी तरह से कानून-व्यवस्था का बुरा हाल है. पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और पंजाब सरकार कोऑर्डिनेटेड तरीके से ड्रग्स का नेटवर्क चला रही है.

नड्डा ने बताया कि उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि वे इसे बढ़ावा दे रहे हैं. हमने संकल्प लिया है कि जैसे हमने नक्सलवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे, वैसे ही इस समस्या को भी खत्म करेंगे जेपी नड्डा ने कहा कि हमने नितिन नवीन के नेतृत्व में पंजाब में 'नशा मुक्त यात्रा' निकाली है.

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ABVP ने तीन पदों पर जीत हासिल की

बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव के नतीजे आ गए हैं. ABVP ने तीन पदों पर जीत हासिल कर ली है. सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह ने जीत दर्ज की है. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन को जीत मिली.

अध्यक्ष पद के लिए ABVP के यश डबास और NSUI के विजय शंकर मीणा के बीच मुकाबला करीबी रहा. कई राउंड में दोनों उम्मीदवारों के बीच बढ़त बदलती रही. अंतिम नतीजे में यश डबास ने अध्यक्ष पद अपने नाम किया.

इंदौर में राहुल गांधी का कार्यक्रम

इस बीच, इंदौर में शनिवार को 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम हुआ. छात्रों से बात करते हुए राहुल गांधी ने सवाल पूछने की आदत, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती और देश की संस्थाओं के कामकाज पर अपनी बात रखी.

राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम को स्टूडेंट नहीं, अंधभक्त चाहिए. राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के बेटे का जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि वह क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बने. राहुल गांधी ने इसे मेरिट और योग्यता के सवाल से जोड़ते हुए कहा कि छात्रों को ऐसे मामलों पर सवाल पूछना चाहिए.

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