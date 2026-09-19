‘इनरवियर में एक्शन करो’, एक बच्चे की मां है एक्ट्रेस... झेली 'गंदी' डिमांड, चर्चा में रहा था न्यूड सीन!

बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं. अब एक्ट्रेस ने फिल्मों में जरूरत से ज्यादा न्यूडिटी और इंटीमेट सीन्स को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने इंडस्ट्री में होने वाली शूटिंग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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राधिका ने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में कुछ फिल्मों में न्यूड सीन करने के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों के बीच उनके बारे में एक धारणा बन गई थी कि वह ऐसे सीन आसानी से कर लेंगी. लेकिन एक्ट्रेस का कहना है कि किसी सीन को सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसे करवाना आसान समझा जा रहा है. अगर स्क्रिप्ट में उसकी जरूरत नहीं है, तो वह सवाल जरूर करेंगी.

‘ये तो कर लेगी ना...’

जूम से बातचीत में राधिका ने अपने शुरुआती करियर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने करीब चार-पांच फिल्मों में पूरी तरह न्यूड सीन किए थे. इसके बाद कुछ लोगों को लगा कि वह आगे भी ऐसे सीन के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगी.

राधिका ने कहा कि उन्हें लोगों से साफ कहना पड़ता था- सुनिए, मैं ये नहीं करूंगी. एक्ट्रेस ने बताया कि अब ऐसे अनुभवों के बाद वह उल्टा सवाल करती हैं कि आखिर किसी खास सीन की जरूरत क्यों है.

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राधिका के मुताबिक, कई बार उनसे कहा जाता था- थोड़ा सा कर लो ना. कभी कुछ सेकेंड किसिंग या इम्प्रोवाइजेशन के नाम पर ऐसे बदलाव करने को कहा जाता था, जिनका स्क्रिप्ट से कोई साफ संबंध नहीं होता था. एक्ट्रेस ने सवाल करते हुए कहा कि अगर स्क्रिप्ट में जरूरत नहीं है, तो आखिर उनसे ऐसा क्यों करवाया जा रहा है?

एक्शन सीन में भी आया ऐसा ऑफर, राधिका रह गईं हैरान

राधिका ने एक और अनुभव शेयर किया, जो उनके लिए काफी असहज था. उन्होंने बताया कि एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वह शर्ट के बटन लगाए बिना सीन कर सकती हैं.

उन्होंने एक किस्सा याद करते हुए बताया- एक सेट पर मुझसे कहा गया, ‘क्या आप ये एक्शन सीन कर सकती हैं? अगर शर्ट के बटन न लगाएं तो कैसा रहेगा?’ मैंने कहा, ‘ये एक्शन सीन है. ऐसे में शर्ट तो हिलेगी ही ना, ये तो बेसिक फिजिक्स है.’ इसके बाद उन्होंने कहा, ‘अगर आप सिर्फ ब्रा और अंडरवियर में ये सीन करें तो?’ उस वक्त मैंने कहा, ‘आप आखिर मुझसे करवाना क्या चाहते हैं?’

‘फिल्म इस एक सीन से कहीं ज्यादा है’

राधिका आप्टे इससे पहले भी अपनी फिल्म ‘पार्च्ड’ के न्यूड सीन को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं. साल 2016 में फिल्म के एक न्यूड सीन का वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद भी एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें इस बात से खास परेशानी नहीं थी.

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'मुझे इससे बिल्कुल बुरा नहीं लगा. फिल्म के न्यूड सीन सामने आने से भी मैं परेशान नहीं हुई. मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे पहले से पता था कि मेरे किरदार की मांग के मुताबिक मुझे न्यूड सीन करने होंगे. मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि मीडिया ने इस सीन को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा की.'

'मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती. फिल्म सिर्फ इस एक सीन से कहीं ज्यादा बड़ी है. यह कोई लीक हुआ सीन नहीं था. फिल्म विदेश के कई देशों में रिलीज हो चुकी है और नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है.'

वर्कफ्रंट की बात करें तो राधिका आप्टे इन दिनों एंथोलॉजी फिल्म ‘लस्ट स्टोरीज 3’ में नजर आ रही हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो, राधिका 2024 में एक बेटी की मां बनी थीं. एक्ट्रेस ने ब्रिटिश म्यूजिशियन बेनेडिक्ट टेलर से 2012 में शादी की थी.

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