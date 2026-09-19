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Homemade Kaju-Pista Modak: बाजार की महंगी मिठाई को कहें बाय! बिना गैस जलाए घर पर रखे काजू से बनाएं सॉफ्ट और टेस्टी मोदक

Homemade Kaju-Pista Modak: अगर आप भी बाप्पा के लिए घर पर मोदक बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको बिना गैस जलाए टेस्टी और हेल्दी मोदक की रेसिपी बता रहे हैं जो आपके घर में रखी चीजों से तैयार हो जाएंगे.

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काजू-पिस्ता मोदक (Photo: ITG)
काजू-पिस्ता मोदक (Photo: ITG)

गणेशोत्सव के पावन अवसर पर बप्पा को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के मोदक बनाए जाते हैं. लेकिन त्योहारों के सीजन में बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में मिलावट का खतरा रहता है और वो काफी महंगी भी होती हैं. अगर आप बिना किसी झंझट और बिना मावे-चाशनी के कुछ बेहद प्रीमियम और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो घर पर रखे काजू और पिस्ता की मदद से शाही काजू-पिस्ता मोदक तैयार कर सकते हैं. काजू की मखमली मिठास और पिस्ता का सोंधा स्वाद मिलकर इस मोदक को इतना लाजवाब बना देता है कि यह मुंह में जाते ही घुल जाता है.

सामग्री:

काजू - 1 कप

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पिस्ता - 1/2 कप

पिसी हुई चीनी या तगार - 3/4 कप

मिल्क पाउडर - 2 बड़े चम्मच (बाइंडिंग के लिए)

हरी इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

दूध - 2 से 3 छोटे चम्मच (आवश्यकतानुसार)

देसी घी - 1 छोटा चम्मच

हरा फूड कलर या केसर - 1 चुटकी (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका:

काजू और पिस्ता को अलग-अलग मिक्सी के जार में डालें. मिक्सी को रुक-रुक कर चलाएं ताकि इनका बारीक पाउडर बन जाए और तेल न निकले.

एक बाउल में काजू पाउडर, आधा कप पिसी चीनी, 1 चम्मच मिल्क पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1-2 चम्मच दूध मिलाकर हल्के हाथों से गूंथ लें और सॉफ्ट डो बना लें.

दूसरे बाउल में पिस्ता पाउडर, बची हुई पिसी चीनी, 1 चम्मच मिल्क पाउडर, थोड़ा सा हरा रंग/केसर और 1 चम्मच दूध डालकर दूसरा डो तैयार कर लें.

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आप चाहें तो दोनों मिश्रण को मिलाकर एकसाथ मोदक बना सकते हैं, या फिर काजू के डो को बाहर और पिस्ता के डो को अंदर स्टफिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

मोदक के सांचे में हल्का सा घी लगाएं. काजू का थोड़ा सा मिश्रण डालकर किनारों पर फैलाएं और बीच में पिस्ता का मिश्रण भर दें.

सांचे को बंद करके अच्छे से दबाएं, फिर सांचा खोलें. आपका बेहद खूबसूरत, सॉफ्ट और टेस्टी काजू-पिस्ता मोदक बनकर तैयार है.

---- समाप्त ----
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