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Train Ticket Tips: दशहरा, दीवाली और छठ घर जाना है... नहीं मिल रहा कन्फर्म ट्रेन टिकट? अपनाएं ये धांसू तरीका

Diwali-Chhath Puja के लिए ट्रेनों में टिकट बुकिंग का जारी है और लोगों को वेटिंग टिकट कन्फर्म होने की चिंता सता रही है. इस समस्या से बचने के लिए कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप त्योहारों पर आसानी से अपने घर पहुंच सकते हैं.

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त्योहारों पर घर जाने के लिए रेलवे के टिप्स आएंगे काम. (Photo: File/ITG)
त्योहारों पर घर जाने के लिए रेलवे के टिप्स आएंगे काम. (Photo: File/ITG)

त्योहारों के सीजन की शुरुआत होने वाली है, लोग दशहरा, दीवाली और छठ पूजा पर अपने घर जाने की तैयारी में लगे हैं. किफायती और आरामदायक सफर के लिए लोग ट्रेन में टिकट बुक करने की होड़ लगी है. त्योहारों पर अक्सर कन्फर्म टिकट की मारामारी देखने को मिलती है, अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है, तो कुछ टिप्स आपके बेहद काम आ सकते हैं और आप अपनों के बीच पहुंचकर ये त्योहार सेलिब्रेट कर सकते हैं. 

टिकट की मारामारी जोरों पर 
अक्सर दीवाली, दशहरा या फिर छठ पूजा के मौके पर स्टेशनों पर भारी भीड़ होती है. किसी भी तरह से यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचने की जद्दोजहद करते हैं. त्योहार के ऐन पहले के दिनों में ट्रेन टिकट कन्फर्म होना बेहद मुश्किल हो जाता है. कन्फर्म रेल टिकट पाने के लिए यात्री को अपनी यात्रा तारीख से 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन विंडो के जरिए टिकट बनवाने की सुविधा मिली है, लेकिन इनमें भी कन्फर्म टिकट फिलहाल बड़ी चुनौती नजर आ रही है.

हालांकि, कई ऐसे यात्रियों की टिकट कन्फर्म भी हो सकती है, जिन्होंने विंडो ओपन होते ही टिकट बुक करा लिया है. लेकिन बड़ा सवाल ये कि लंबी वेटिंग के बीच आखिर यात्री करें, तो क्या करें? 

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रेल यात्रा की ये ट्रिक आएगी काम 
अगर आप चाहते हैं कि भीड़-भाड़ में फंसकर यात्रा न करनी पड़े और अपने घर आसानी से पहुंच सकें, तो अभी आप एक ट्रिक अपना सकते हैं. आपको करना ये होगा कि सीधे दिल्ली से पटना की ट्रेन में अगर कन्फर्म टिकट का नहीं मिल पा रहा है या वेटिंग बहुत लंबी दिख रही है, तो फिर आप ब्रेक जर्नी का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. लंबी दूसरी की ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाने की स्थिति में आप टुकड़ों में टिकट बुक कर सकते हैं, इससे टिकट कन्फर्मेशन का चांस बढ़ जाता है.

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यानी पहले दिल्ली से कानपुर का टिकट बुक कर सकते हैं और उसके साथ ही कानपुर से अगली ट्रेन का टिकट पटना तक बुक कर सकते हैं. इसके पीछे वजह ये है कि कई यात्री कानपुर-लखनऊ जैसे बड़े स्टेशनों तक यात्रा करने वाले भी होते हैं. इससे उनके उतरते समय खाली वाली सीट आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है. 

इस ट्रिक के लिए आप अपने रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों की जांच कर लें, कई बार ऐसा देखने को मिलता कि आप जिस ट्रेन से जाने का प्लान कर रहे हैं, उसमें टिकट न मिले, लेकिन उसी रूट की दूसरी ट्रेन में जगह खाली हो. लेकिन अगर होम टाउन स्टेशन का टिकट नहीं मिल रहा, तो जांचें की बीच के किसी मुख्य रेलवे स्टेशन से टिकट मिल सकता है या नहीं, इस स्थिति में आप पहले अपने डेस्टिनेशन से उस स्टेशन तक का टिकट बुक करें और उसके साथ ही उस स्टेशन से गंतव्य तक की बुकिंग कर लें.

इस प्रोसेस में आपका थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन आप आराम से अपने घर पहुंच सकते हैं. हालांकि, जरूरी नहीं कि बीच के स्टेशन से टिकट कन्फर्म मिल ही जाए, लेकिन संभावना जरूर बढ़ जाती है. 

स्पेशल ट्रेन में टिकट मिलने की उम्मीद 
त्योहारों पर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ और टिकट की मारामारी से भारतीय रेलवे भी भली भांति परिचित होती है. ऐसे में आमतौर पर ऐसे मौकों पर Indian Railway अपनी तैयारी पक्की रखती है. त्योहारों पर रेलवे की ओर से चलाई जाने वालीं स्पेशल ट्रेनों में टिकट मिलने की संभावना ज्यादा रहती है. अगर आपकी ट्रेन में टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो आप स्पेशल ट्रेनों का रुख कर सकते हैं. रेलवे की तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा लेकर टिकट बुक करा सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है.

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