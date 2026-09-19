भाभी को सांप ने डसा तो देवर ने किया कमाल, सांप को डिब्बे में बंद कर पहुंचा अस्पताल-VIDEO

राजस्थान के डीग जिले में सांप के काटने का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां महिला की जान बचाने के लिए परिजनों ने गजब की सूझबूझ दिखाई. बाजरे के खेत में काम कर रही महिला के पैर में करीब चार फीट लंबे सांप ने डस लिया. महिला की हालत बिगड़ने लगी तो देवर ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद किया और भाभी के साथ उसे भी अस्पताल लेकर पहुंच गया.

और पढ़ें

घटना जालूकी थाना क्षेत्र के मानोता गांव की है. गांव निवासी पांची जाटव बाजरे के खेत में बाजरा कूटने गई थीं. इसी दौरान खेत में पहले से मौजूद सांप ने उनके पैर में डस लिया. कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गईं.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर निकला काला कोबरा, VIP लाउंज में घुसा सांप-VIDEO

महिला की हालत देखकर परिजन घबरा गए और उन्हें तुरंत अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे. खास बात यह रही कि परिजन सिर्फ महिला को ही अस्पताल नहीं लाए, बल्कि सांप को भी पकड़कर एक डिब्बे में सुरक्षित बंद कर साथ ले आए. मकसद था कि डॉक्टर सांप की पहचान कर सकें और उसी के हिसाब से इलाज शुरू किया जा सके.

देखें वीडियो...

Advertisement

भाभी के साथ डिब्बे में सांप भी अस्पताल पहुंचा

अस्पताल पहुंचने के बाद परिजनों ने डॉक्टरों को डिब्बे में बंद सांप दिखाया. सांप की पहचान के आधार पर डॉक्टरों ने महिला को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया. फिलहाल पांची जाटव का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम भी जिला अस्पताल पहुंची. टीम ने डिब्बे में बंद सांप को अपने कब्जे में लिया और उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला.

रेस्क्यू टीम ने सांप को जंगल में छोड़ा

रेस्क्यू टीम ने सांप को बाद में सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. वहीं, महिला का अस्पताल में उपचार जारी है. इस पूरे मामले में परिजनों की सतर्कता ने डॉक्टरों को सांप की पहचान करने में मदद की, जिससे उसके काटने के बाद महिला का इलाज शुरू किया जा सका.

---- समाप्त ----