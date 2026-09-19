scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shani Gochar 2027: शनि का महागोचर! कुंभ राशि से हटेगी साढ़ेसाती, 2027 में होगी मोटी कमाई

शनि देव 3 जून 2027 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इसके साथ ही कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी. लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहे कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिलने लगेगा. वहीं वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा.

Advertisement
X
3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी. (Photo: ITG)
3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी. (Photo: ITG)

3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इस गोचर के साथ ही कुंभ राशि वालों पर चल रही साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी. इसका मतलब हुआ है कि पिछले साढ़े सात साल से चल रही इनकी परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगेगी. हालांकि इस गोचर के बाद वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा. इसके अलावा, मेष राशि वालों पर दूसरा और मीन राशि वालों पर आखिरी चरण शुरू होगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से मुक्ति
3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी. साढ़ेसाती खत्म होने के बाद कुंभ राशि वालों की परिस्थिति में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है. लंबे समय से अटके काम धीरे-धीरे बनने शुरू हो सकते हैं. करियर में तेजी आने की बात कही गई है. लंबे समय से पदोन्नति, मनचाही नौकरी या सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो सकती है.

इसके अलावा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने की संभावना है है. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने की स्थिति बन सकती है. आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. परिवार में लंबे समय से चल रहा क्लेश भी धीरे-धीरे खत्म हो सकता है. करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

shani ki drishti alert 2026
आज रात चंद्रमा पर पड़ेगी शनि की क्रूर दृष्टि! 3 राशियां रहें सावधान
Shani Margi 2026
जल्द मार्गी होंगे शनि, साल के आखिर में इन 4 राशियों को मिलेगी खुशखबरी
Shani Margi 2026
साल खत्म होने से पहले शनिदेव देंगे बड़ा गिफ्ट! 4 राशियों को होगा लाभ
Shani Margi 2026
30 साल बाद शनि मीन राशि में मार्गी, 7 महीने मौज काटेंगी ये 4 राशियां
MANGAL SHANI
शनि के नक्षत्र में मंगल, 24 सितंबर से इन 4 राशि वालों की पलटेगी तकदीर
Advertisement

वृषभ राशि पर शुरू होगी साढ़ेसाती
3 जून 2027 को शनि के मेष में प्रवेश के साथ वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा. साढ़ेसाती के दौरान जल्दबाजी में कोई काम न करने की सलाह दी गई है. वाहन चलाते समय या जोखिम भरे कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरती होगी. झूठ बोलने से बचें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. किसी का अपमान या धोखा न दें. कमजोर लोगों को परेशान करने से भी बचना चाहिए.

क्या उपाय करें?
यदि शनि की साढ़ेसाती बहुत ज्यादा कष्ट दे रही है तो कुछ उपाय आजमाएं. शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें. इसके बाद "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. शनि से जुड़ी चीजों का दान करने से भी लाभ होगा. आप काले तिल, काले कपड़े, उड़द की दाल, छाता या लोहे की वस्तु का जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं.

---- समाप्त ----

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ‘इनरवियर में एक्शन करो’, एक बच्चे की मां है एक्ट्रेस... झेली 'गंदी' डिमांड, चर्चा में रहा था न्यूड सीन! |
    Shani Gochar 2027: शनि का महागोचर! कुंभ राशि से हटेगी साढ़ेसाती, 2027 में होगी मोटी कमाई |
    त्योहारों से पहले इस कंपनी ने दिया तोहफा... सस्ती कर दी अपनी दो बाइक्स |
    'मैं अचानक रो पड़ती थी...', करिश्मा तन्ना ने बताया कैसा होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन |
    कांग्रेस MLA ने पूर्व विधायक से कराया पुल का उद्घाटन, केरलम से आई राजनीतिक मिसाल की अनोखी तस्वीर |
    चेन टूटी लेकिन हिम्मत नहीं… तमाशबीनों की भीड़ में महिला ने स्नैचर के पीछे लगा दी दौड़, देखे CCTV फुटेज |
    गणेश विसर्जन से लौट रहा था परिवार, NH-44 पर पुलिया से टकराकर पलटी Innova, 4 की मौत |
    जब धरती का भविष्य बचाने प्रिंस विलियम से मिले करण जौहर, रखी अपनी बात |
    DUSU Election 2026: कौन हैं निर्दलीय विजेता दीपांशु शौकीन? जिन्होंने रचा इतिहास |
    भारत में अगले कुछ महीनों में आएगा 'प्रलय' जैसा मौसम, 180 वैज्ञानिकों की चेतावनी
    Advertisement