₹6,000 की जगह मिलेंगे ₹10,000? PM Kisan पर आया बड़ा अपडेट, जानें 24वीं किस्त कब

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ लेने वाले करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद बढ़ाने पर विचार कर रही है. अभी किसानों को हर साल ₹6,000 मिलते हैं, लेकिन इसे बढ़ाकर ₹10,000 किए जाने की संभावना जताई जा रही है. किसान लंबे समय से पीएम किसान योजना की रकम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

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सरकार की हाईपावर परचेज कमेटी के सदस्य और भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने भी योजना की राशि बढ़ाए जाने को लेकर संकेत दिया है. डॉ. कृष्णवीर चौधरी के मुताबिक, केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. उनके मुताबिक किसानों को मिलने वाली सालाना सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर ₹10,000 किए जाने की संभावना है. उन्होंने यह बात नूंह पंचायत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही.

हालांकि, अभी केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए फिलहाल ₹10,000 की रकम को संभावित बदलाव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो किसानों को मौजूदा रकम से ₹4,000 ज्यादा सालाना मिलेंगे. इससे खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों को पूरा करने में किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिल सकती है.

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कब आएगी पीएम किसान की 24वीं किस्त

अब किसानों की नजर पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त पर भी है. पिछली यानी 23वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को जारी की थी. उस दौरान करीब ₹18,880 करोड़ की राशि किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए ट्रांसफर की गई थी. अब 24वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने अभी किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि, उप कृषि निदेशक नीलेश चौरसिया के मुताबिक, अगली किस्त अक्टूबर में आने की संभावना है.

योजना के तहत हर साल मिलते हैं ₹6,000

पीएम किसान योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. इसके तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह रकम तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. यानी हर किस्त में ₹2,000 मिलते हैं. सरकार ने हाल ही में इस योजना को साल 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है. योजना के तहत अब तक 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं.

₹2,000 की किस्त न अटके, कर लें ये काम

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अपना लाभार्थी स्टेटस जरूर चेक कर लें. साथ ही यह भी देख लें कि आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, आधार लिंकिंग और e-KYC से जुड़ी जानकारी सही है. किसी तरह की गड़बड़ी होने पर किस्त अटक सकती है. इसलिए अगली किस्त आने से पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस और जरूरी डिटेल्स चेक कर लेना बेहतर है.

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