कैसे शुरू हुई बैटमैन, सुपरमैन बनाने वाली डीसी कॉमिक्स? बागी सैनिक ने किया था कमाल

क्या आप लोग भी आयरनमैन, सुपरमैन, बैटमैन, थॉर में कन्फ्यूज़ होते हैं. कन्फ्यूज़ यानी कि ये किस कैटेगरी के सुपरहीरो हैं, या किस कॉमिक्स से निकले हैं. ये कन्फ्यूज़न और लड़ाई अभी की नहीं है, 100 साल पुरानी है. क्यूंकि मार्वल भले ही फिल्मों में आगे निकला हो, लेकिन सुपरहीरो कॉमिक्स का असली OG डीसी रहा है.

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डीसी कॉमिक बुक्स की दुनिया में ऐसा नाम बन चुका है, जिसे अलग से पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ती. ये अमेरिका की सबसे पुरानी और बड़ी कॉमिक बुक कंपनियों में शामिल रही है और इसने कहानी कहने की एक ऐसी नई शैली को आकार देने में मदद की, जो आगे चलकर अमेरिकी पॉप कल्चर का अहम हिस्सा बन गई.

सुपरमैन, बैटमैन, जोकर, लेक्स लूथर और डार्कसाइड जैसे किरदारों ने डीसी यूनिवर्स को अलग पहचान दी. यहां सुपरहीरो और सुपरविलेन, दोनों की लंबी और मजबूत विरासत रही. लेकिन डीसी कॉमिक्स और इसके बड़े किरदार एक रात में ताकतवर नाम नहीं बने. इसकी शुरुआत 1934 में हुई और फिर कई बड़े पड़ावों ने इसे उस जगह तक पहुंचाया,

वैसे डीसी कॉमिक्स की शुरुआत भी कमाल की थी. इसको शुरू करने वाले मैल्कम व्हीलर-निकोल्सन थे, जो फौजी रह चुके हैं. कमाल की बात ये है कि उन्होंने अमेरिकी सेना में रहते हुए बगावत कर दी थी. बगावत क्या, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि प्रमोशन या बढ़ोतरी के मामले में सेना में पक्षपात चल रहा है और इसके लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी.

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Action Comics is an American comic book/magazine series that introduced Superman, one of the first major superherocharacters. The publisher was originally known as Detective Comics Inc., which later merged into National Comics Publications (later National Periodical… pic.twitter.com/xilKs1JgfO — SmokeyGirl25 (@_SmokeyGirl25) September 6, 2026

बाद में सेना में ही एक घटना हुई, जिसमें मैल्कम व्हीलर को गोली लग गई. परिवार ने आरोप लगाया कि ये उन्हें मारने की साजिश थी, लेकिन सेना ने इसे सिर्फ एक रेगुलर मिस्टेक बता दिया. खैर, जब सेना से पूरी तरह मोहभंग हो गया, तब मैल्कम व्हीलर ने कॉमिक्स कैरेक्टर पर काम शुरू किया और कुछ समय के बाद एक कंपनी खोली नेशनल एलाइड पब्लिकेशंस.

फरवरी 1935 में नेशनल एलाइड ने अपनी पहली पब्लिकेशन न्यू फन: द बिग कॉमिक मैगजीन #1 शुरू की. यह इतनी सफल रही कि अगले साल दिसंबर में कंपनी ने अपनी अगली सीरीज न्यू कॉमिक्स #1 जारी की. यही न्यू फन: द बिग कॉमिक मैगजीन, अखबारों की स्ट्रिप के दोबारा छपे हिस्सों की जगह मूल सामग्री छापने वाली पहली कॉमिक बुक भी थी.

1936 में नेशनल एलाइड पब्लिकेशंस अपनी तीसरी सीरीज डिटेक्टिव कॉमिक्स (डीसी) जारी करने की तैयारी में थी. और यहां से ही डीसी नाम बना. हालांकि नकदी की दिक्कत की वजह से इस क्राइम एंथ्रोलॉजी की पहली पब्लिकेशन मार्च 1937 तक टल गई. उस वक्त व्हीलर-निकोल्सन कर्ज की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, इसलिए उन्हें इस सीरीज को शुरू करने के लिए एक साझेदार लेना पड़ा. उनके पार्टनर हैरी डोनफेल्ड थे, जो पल्प मैगजीन के पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर भी थे.

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इस विलय से डिटेक्टिव कॉमिक्स इंक. बनी. बाद में डोनफेल्ड ने नेशनल एलाइड पब्लिकेशंस का बाकी हिस्सा खरीद लिया और व्हीलर-निकोल्सन को कंपनी से बाहर कर दिया.

इसके बाद जून 1938 में डीसी का एक नया अवतार आया और मार्केट में एक नया शब्द, सुपरहीरो. और इसी तरह पहला सुपरहीरो कैरेक्टर मिला, कवर पर सिर के ऊपर कार उठाए मैन ऑफ स्टील, यानी सुपरमैन, नजर आए. और इसके बाद जो हुआ, वो इतिहास हो गया.

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