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'सुपरकॉप' नूपुर प्रसाद को मिलेगा पुलिस मेडल, सुशांत राजपूत केस की जांच में रहीं शामिल

सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच की निगरानी करने वाली IPS अधिकारी नूपुर प्रसाद को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने CBI में अगस्ता वेस्टलैंड समेत कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच की निगरानी की है.

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सुशांत केस की जांच करने वाली IPS को राष्ट्रपति पुलिस पदक, कई बड़े मामले संभाल चुकी हैं. (File Photo- Social Media)
सुशांत केस की जांच करने वाली IPS को राष्ट्रपति पुलिस पदक, कई बड़े मामले संभाल चुकी हैं. (File Photo- Social Media)

सीनियर IPS अधिकारी नूपुर प्रसाद को इस साल प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. 2007 बैच की AGMUT कैडर की IPS अधिकारी नूपुर प्रसाद ने हाल ही में CBI में अपना कार्यकाल पूरा किया है और दिल्ली पुलिस में वापस लौट आई हैं. वह फिलहाल आर्थिक अपराध शाखा में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात हैं.इनको सीबीआई का 'सुपरकॉप' कहा जाता है. 

पुरस्कार के लिए जारी प्रशस्ति पत्र में उन्हें एक कुशल अधिकारी बताया गया है, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा, ईमानदारी और संस्थागत दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं. इसमें दिल्ली पुलिस, CBI, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में उनके काम और कई हाई-प्रोफाइल जांच का जिक्र किया गया है.

CBI में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अहम मामलों की जांच की निगरानी की, जिनमें अगस्ता वेस्टलैंड मामला और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला शामिल है. सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे. इसके बाद उनके पिता केके सिंह की ओर से रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, फाइनेंशियल गड़बड़ी और उत्पीड़न के आरोपों में FIR दर्ज कराई गई थी. CBI ने अगस्त 2020 में जांच अपने हाथ में ली थी.

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 मौत में किसी तरह की साजिश या आपराधिक गतिविधि के सबूत नहीं

करीब पांच साल तक चली जांच में गवाहों से पूछताछ, मेडिकल और फोरेंसिक सबूत जुटाने के साथ हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य आरोपों की जांच की गई. मार्च 2025 में CBI ने मुंबई और पटना की अदालतों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि सुशांत की मौत में किसी तरह की साजिश या आपराधिक गतिविधि के सबूत नहीं मिले.

कई अहम जिम्मेदारिया मिलीं

नूपुर प्रसाद के करियर में कई अहम जिम्मेदारियां भी शामिल रही हैं. शाहदरा की पहली DCP के तौर पर उन्होंने जिले की पुलिस व्यवस्था तैयार की और ड्रग नेटवर्क व जुआ गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की. दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की DCP रहते हुए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव और लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह समेत बड़े आयोजनों की सुरक्षा संभाली.

पश्चिम बंगाल में उन्होंने 2011 के विधानसभा चुनाव और गंगा सागर मेले की सुरक्षा व्यवस्था संभाली. अरुणाचल प्रदेश में SP रहते हुए उन्होंने अंतर-जनजातीय शांति बहाल करने और जबरन वसूली के नेटवर्क को खत्म करने का काम किया. CBI में उन्होंने CBI Crime Manual 2020, Vision Document, Interpol General Assembly 2022 और G20 Cyber Conference की तैयारियों में भी योगदान दिया.

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