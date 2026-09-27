इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान असामान्य रनवे संपर्क, जांच में जुटी एजेंसी

इंडिगो की फ्लाइट 6E 6542 को रविवार को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान असामान्य रनवे संपर्क का सामना करना पड़ा. जानकारी के मुताबिक, उस वक्त तेज हवाओं के बीच विमान ने लैंडिंग की कोशिश जिसके कारण उसे असामान्य रनवे संपर्क का सामना करना पड़ा. घटना के बाद विमान की जांच की जा रही है.

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इंडियो के प्रवक्ता का कहना है कि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं और सुरक्षित रूप से विमान से बाहर आ गए हैं. मामले में मानक संचालन प्रक्रिया के तहत, सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया और विमान के रखरखाव की जांच की जा रही है. मंजूरी मिलने के बाद यह विमान फिर से उड़ान भरना शुरू करेगा.

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इस मामले में जांच की जा रही है. बीते दिनों, इंडिगो की लंदन हीथ्रो से दिल्ली आ रही फ्लाइट 6E 04 तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान भरने के करीब एक घंटे बाद यू-टर्न लेकर वापस लौटी थी. 22 सितंबर 2026 को टेकऑफ के तुरंत बाद विमान में तकनीकी समस्या का पता चला था. जिसके बाद फ्लाइट वापस लौटी थी.

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इंडिगो के प्रवक्ता द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, लंदन से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट संख्या 6E 04 में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक तकनीकी समस्या सामने आई थी. सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पायलटों ने विमान को आगे ले जाने के बजाय वापस बेस एयरपोर्ट यानी लंदन हीथ्रो पर सुरक्षित लैंड कराई. यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उन्हें होटल में ठहरने की भी सुविधा दी गई थी.

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