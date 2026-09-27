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16 सेकंड में लोहे के पाइप से सिर पर 14 वार... लोगों ने रोका, फिर भी नहीं रुका, MP में दिनदहाड़े युवक की हत्या

Sagar Crime News: सागर में पैराडाइज होटल के सामने 28 साल के अंकित पटेल की लोहे के पाइप से पीट-पीटकर हत्या. वारदात का खौफनाक CCTV फुटेज आया सामने. पुलिस जांच में जुटी. पढ़ें पूरी खबर...

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अंकित पटेल की हत्या का CCTV फुटेज.(Photo:Screengrab)
अंकित पटेल की हत्या का CCTV फुटेज.(Photo:Screengrab)

मध्यप्रदेश के सागर में पैराडाइज होटल के सामने दिनदहाड़े हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. घटना का हैरान कर देने वाला CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक आरोपी युवक पर लोहे के पाइप से लगातार वार करता नजर आ रहा है. चंद सेकेंड में हुई इस खौफनाक वारदात से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

मृतक युवक की पहचान 28 साल के अंकित पटेल पिता रामलाल पटेल निवासी मानस नगर मकरोनिया के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि यह घटना दोपहर करीब 3 बजे पैराडाइज होटल के सामने हुई. सामने आए CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आरोपी और अंकित के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने लोहे का पाइप उठाकर अंकित पर हमला कर दिया.

वीडियो में आरोपी युवक पर ताबड़तोड़ वार करता नजर आ रहा है. आरोपी ने अंकित के सिर पर भी कई वार किए. अचानक हुई इस मारपीट को देखकर आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. शुरुआत में लोग विवाद को देखने के लिए मौके पर खड़े थे, लेकिन हमला बढ़ते ही लोग वहां से भागने लगे.

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पैराडाइज होटल के आसपास मौजूद शोरूम, चाय-पान की दुकान, नाश्ते और डेयरी सहित अन्य दुकानों के लोग भी दहशत में अपनी दुकानें बंद कर वहां से निकल गए. कुछ ही देर में सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार अंकित पर हमला करता रहा. इसी दौरान एक अन्य युवक ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़कर अंकित से अलग किया. इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अंकित को अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने घटनास्थल के CCTV फुटेज को जांच में लिया है. फुटेज में कैद वारदात के आधार पर आरोपी की पहचान और उसकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं. आखिर अंकित पटेल और आरोपी के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था? हत्या की इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश थी या फिर विवाद अचानक हिंसक हो गया. इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे.

फिलहाल दिनदहाड़े हुई इस हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और CCTV फुटेज को अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है.

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