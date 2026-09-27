छेड़खानी, मारपीट और जबरन ले जाने की कोशिश... 4 दिन बाद RJD ने जारी किया CCTV, सरकार पर साधा निशाना

बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की से छेड़खानी और मारपीट के मामले में अब CCTV फुटेज सामने आया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 23 सितंबर की घटना का वीडियो चार दिन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इसी के जरिए सम्राट चौधरी सरकार को घेरा है. पार्टी ने पोस्ट में बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं.

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मामला नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा इलाके का है. 23 सितंबर को नाबालिग लड़की से छेड़खानी और मारपीट की घटना हुई थी. आरोप है कि युवक ने लड़की को घर से खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई. उसे बचाने पहुंचीं उसकी दो बहनों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है. घटना की शुरुआती रिपोर्टिंग में भी पुलिस की तत्काल कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई थी.

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घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने उसकी पहचान ललित कुमार के रूप में करते हुए गिरफ्तार किया और उसी दिन उसे जेल भेज दिया. यानी जिस वारदात को लेकर अब राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें पुलिस की कार्रवाई घटना के दिन ही हो चुकी थी.

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मां ने तीन महीने से परेशान करने का लगाया आरोप

पीड़िता की मां ने आरोपी पर करीब तीन महीने से परेशान करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि आरोपी लगातार उनकी बेटियों को परेशान करता था. 23 सितंबर को मामला उस वक्त बढ़ गया, जब नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की गई और उसे जबरन ले जाने की कोशिश का आरोप सामने आया. विरोध के दौरान मारपीट भी हुई.

परिजनों के मुताबिक, लड़की के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की. उसे बचाने के लिए उसकी दो बहनें आगे आईं तो उनके साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है. इसके बाद आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप किया और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी थी. पीड़िता के आवेदन के आधार पर नामजद आरोपी ललित कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

DSP बोले- शिकायत मिलते ही होगी सख्त कार्रवाई

मुजफ्फरपुर के DSP टाउन-1 सुरेश कुमार ने बताया कि 23 सितंबर को नाबालिग लड़की से छेड़खानी और मारपीट की सूचना मिली थी. नगर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. पीड़िता के आवेदन पर केस दर्ज करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

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DSP ने कहा कि कहीं भी छेड़खानी की सूचना मिलने पर पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि पुलिस सभी जगहों पर चौकस है और लगातार निगरानी रखी जा रही है.

इधर, घटना के चार दिन बाद CCTV फुटेज को RJD ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. पार्टी ने वीडियो के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं. ऐसे में इस मामले में एक तरफ पुलिस की ओर से घटना वाले दिन की गई कार्रवाई है, तो दूसरी तरफ चार दिन बाद सामने आया CCTV और उसके आधार पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी है.

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