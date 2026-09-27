'पहले ही कर लें EMI पेमेंट...', 3 दिन की हड़ताल से ऐन पहले बैंकों का ग्राहकों को अलर्ट

सोमवार की शुरुआत बैंकों की हड़ताल (Bank Strike) के साथ होने जा रही है, जो तीन दिन तक लगातार चलेगी. यानी इन तीन दिनों में बैंकों में काम-काज ठप रहेगा. ऐसे में इस हड़ताल के शुरू होने से ऐन पहले तमाम बैंक अपने ग्राहकों को अलर्ट (Bank's Alert To Customers) भेज रहे हैं. बैंक सलाह दे रहे हैं कि अपने किसी भी तरह के लोन की ईएमआई का भुगतान पहले (EMI Advance Payment) ही कर दें तो बेहतर रहेगा.

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तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल कल से

बैंक यूनियनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU)ने सोमवार से बुधवार तक हड़ताल का आह्वान किया है. इसके चलते 28 से 30 अक्टूबर तक तमाम बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं. इस देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कई मांगों को लेकर किया गया, जिसमें सबसे आगे हफ्ते में 5 दिन काम लागू करना है. फिलहाल, बैंक कर्मचारियों को दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश मिलता है, जबकि अन्य शनिवार वर्किंग-डे रहते हैं.

Bank हड़ताल के बीच BOI का अलर्ट

देशभर में बैंक ग्राहकों को ब्रांच बेस्ड सर्विस में दिक्कतों का सामना इस हड़ताल के चलते करना पड़ सकता है. इस Bank Strike के शुरू होने से ऐन पहले बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से विशेष रूप से अनुरोध किया है कि वे हड़ताल के दौरान निर्धारित ईएमआई भुगतान में कोई रुकावट न आने दें.

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Bank Of India की ओर से ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे 28 से 30 सितंबर तक होने वाली तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल से पहले अपनी ईएमआई का एडवांस में पेमेंट कर दें और अपने खातों में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें.

ग्राहकों को भेजे मैसेज में क्या?

BOI ने रविवार को ग्राहकों को एक संदेश में कहा, 'प्रिय ग्राहक, आगामी बैंक हड़ताल के कारण, कृपया किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए अपनी EMI का पहले ही भुगतान करें/अपने भुगतान खाते में शेष राशि रखें. आप डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकते हैं.'

इसके साथ ही कहा गया है कि यूएफबीयू ने 28 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल का प्रस्ताव रखा है. बैंक ऑफ इंडिया हड़ताल की अवधि के दौरान आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा. ग्राहकों से अनुरोध है कि वे हड़ताल की तारीखों से पहले ही महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन पूरे कर लें. हड़ताल के दौरान एटीएम, कैश रिसाइकलर मशीन (CRM), बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) पॉइंट और डिजिटल चैनलों का उपयोग करें.

SBI ने भी किया भेजा अलर्ट

बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने भी अपने ग्राहकों को आगे की योजना बनाने की सलाह दी है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक एडवाइजरी जारी कर ग्राहकों से हड़ताल से पहले महत्वपूर्ण लेन-देन पूरे करने को कहा है.

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एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर अलर्ट में कहा गया है कि, 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल की घोषणा की है. आपकी सुविधा के लिए, हमने ATM/ADWM, CSP, Yono एसबीआई और अन्य डिजिटल चैनलों के माध्यम से निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि महत्वपूर्ण लेनदेन पहले से ही पूरे कर लें.

हड़ताल से कौन सी सेवाएं प्रभावित?

Bank Strike के दौरान देश भर में बैंक शाखाओं में समस्या उत्पन्न होने की आशंका है. खासतौर पर उन सेवाओं के लिए जिनमें फिजिकली बैंक ब्रांच में जाना और मैन्युअली बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है. इस बीच ग्राहकों को काउंटर पर कैश जमा और निकासी, पासबुक अपडेट और अन्य ब्रांच आधारित सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा चेक प्रोसेसिंग वाले लेनदेन में भी अधिक समय लग सकता है. वहीं हड़ताल के दौरान ब्रांचों से नए डिमांड ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं हो सकते हैं.

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