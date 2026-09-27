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Korean Beauty Tips: 40 की उम्र में चाहिए 20 जैसा ग्लो? कोरियन गर्ल्स के ये 3 देसी नुस्खे आएंगे काम

पिगमेंटेशन और समय से पहले दिखने वाली झुर्रियां महिलाओं के लिए बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है. आइए जानते हैं फ्लॉलेस स्किन पाने के लिए कोरियन ब्यूटी टिप्स कैसे आपकी मदद करेंगी.

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रसोई की कई चीजें हमारी स्किन के लिए गुणकारी होती हैं. (PHOTO:AI)
रसोई की कई चीजें हमारी स्किन के लिए गुणकारी होती हैं. (PHOTO:AI)

Korean Beauty Tips: आजकल हर कोई ग्लोइंग स्किन और फ्लॉसेस फेस चाहता है, मगर प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल की वजह से स्किन पर दाग-धब्बे और एक्ने की समस्या बनी रहती है. हर कोई कोरियन गर्ल्स की तरह चमकदार, बेदाग और शीशे की तरह दमकती स्किन चाहता है, लेकिन इसके लिए लोग महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन इनका असर भी बस लगाने के समय तक ही रहता है. 

मगर क्या आप जानते हैं कि कोरिया गर्ल्स की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज उनके महंगे कॉस्मेटिक्स नहीं, बल्कि उनकी रसोई में रखी कुछ मामूली चीजें हैं? अच्छी बात यह है कि ये चीजें हर भारतीय किचन में भी आसानी से मिल जाती हैं.  अगर आप भी बिना जेब ढीली किए प्राकृतिक रूप से निखरी, हाइड्रेटेड और लंबे समय तक जवां दिखने वाली स्किन चाहते हैं, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए है.

चावल के पानी का इस्तेमाल

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कोरिया में सदियों से स्किन टोन सुधारने और कुदरती निखार पाने के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है. चावल हमारी स्किन बहुत फायदेमंद होते हैं, जब आप चावल धोते हैं या भिगोते हैं, तो उस पानी में विटामिन, मिनरल्स और भरपूर एंटी-ऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं. आप इसे एक नेचुरल टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. बस इसे कॉटन पैड से अपने चेहरे पर लगाएं, 10 मिनट तक रहने दें और फिर सादे पानी से धो लें. इसके नियमित इस्तेमाल से पोर्स छोटे होते हैं और चेहरे के दाग-धब्बे धीरे-धीरे हल्के होने लगते हैं.

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दही शहद का नेचुरल मॉइस्चराइजिंग पैक

भारतीय मौसम और त्वचा के लिए दही और शहद का मिक्सर किसी वरदान से कम नहीं है. शहद त्वचा में नमी को लॉक करता है, जबकि दही में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन सेल्स को हटाकर चेहरे को प्राकृतिक रूप से एक्सफोलिएट करता है. एक चम्मच दही में एक चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं. इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें. पहली ही बार में आपकी स्किन बेहद सॉफ्ट, ग्लोइंग और तरोताजा महसूस होगी.

ग्रीन टी आइस क्यूब्स 

सुबह-सुबह उठकर चेहरे पर दिखने वाली सूजन और सुस्ती को दूर करने के लिए ग्रीन टी आइस क्यूब्स सबसे बेहतरीन नुस्खा हैं. ग्रीन टी एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जो स्किन सेल्स को रिपेयर करती है. आप बस ग्रीन टी बनाकर ठंडी कर लें और उसे आइस ट्रे में जमा लें.

सुबह उठकर इन आइस क्यूब्स से चेहरे की हल्की मसाज करें. यह नुस्खा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे चेहरे पर तुरंत प्राकृतिक ग्लो आता है.

लाइफस्टाइल में करें ये जरूरी बदलाव 

अगर आप सोच रहे हैं कि कोरियन ब्यूटी सीक्रेट सिर्फ चेहरे पर बाहर से पैक लगाना है, तो ऐसा नहीं. कोरियन ब्यूटी का सबसे बड़ा राज उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, अगर आप सच में अंदरूनी चमक चाहते हैं, तो दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं ताकि बॉडी डिटॉक्स रहे.

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इसके साथ ही बैलेंस डाइट, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद और डेली सनस्क्रीन लगाना कभी न भूलें. धूप से बचाव और सही डेली रूटीन के बिना कोई भी घरेलू नुस्खा अधूरा रह जाता है.

इस्तेमाल से पहले इस बातों का रखें ध्यान

किसी भी देसी नुस्खें को आजमाने से पहले यह जानना जरूरी है कि  हर इंसान की त्वचा की बनावट और संवेदनशीलता अलग होती है. इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे को पूरे चेहरे पर आजमाने से पहले अपनी कोहनी या गर्दन पर पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या चेहरे पर कोई एलर्जी है, तो किसी स्किन एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए. 

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