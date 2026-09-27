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Optical Illusion: V और पेपर क्लिप देखकर बताइए लड़के का नाम, 5 सेकंड का है चैलेंज

Optical Illusion: तस्वीर में दिए V और पेपर क्लिप  को जोड़कर लड़के का नाम बताना है. क्या आप 5 सेकंड में इस दिमागी पहेली का सही जवाब खोज सकते हैं?

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जवाब देखने से पहले आप भी अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाइए. ( Photo: AI
जवाब देखने से पहले आप भी अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाइए. ( Photo: AI

सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी दिमागी पहेलियां खूब पसंद की जा रही हैं, जिनका जवाब तस्वीर में ही छिपा होता है. पहली नजर में तस्वीर बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन इसमें दिए गए छोटे-छोटे संकेतों को जोड़कर आपको एक नाम बताना होता है. ऐसी ही एक पहेली इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रही है. इस तस्वीर में ऊपर लिखा है 'पहेली दिमाग की' और उसके नीचे पूछा गया है कि लड़के का क्या नाम लिखा है. इसके साथ ही नीचे दो संकेत दिए गए हैं. एक तरफ इंग्लिश एल्फाबेट है और दूसरी तरफ पेपर क्लिप दिखाई दे रही है.

अब आपको इन्हीं दोनों संकेतों को ध्यान से देखकर लड़के का नाम बताना है. सुनने में यह सवाल काफी आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग पहली नजर में इसका जवाब नहीं दे पाते. तो चलिए, जवाब देखने से पहले आप भी अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाइए.

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तस्वीर में दिए संकेतों को ध्यान से देखिए
पहला संकेत है अंग्रेजी का अक्षर V. इसके ठीक बगल में एक पेपर क्लिप बनी हुई है. अब सवाल यह है कि पेपर क्लिप को यहां क्यों दिखाया गया है? दरअसल, पेपर क्लिप को अंग्रेजी में पिन से जोड़ा गया है. अब तस्वीर में दिए गए दोनों संकेतों को एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए. यहां V + Pin को जोड़ने पर एक लड़के का नाम बनता है. अगर आपने इसे कुछ सेकंड में पहचान लिया तो वाकई आपने पहेली को सही तरीके से समझ लिया.

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क्या आपको जवाब मिल गया?
अगर अभी भी नाम समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं. तस्वीर के दोनों संकेतों को एक बार फिर देखिए. V को पेपर क्लिप यानी पिन के साथ जोड़ने पर V + Pin = Vipin बनता है. यानी इस पहेली का जवाब है'विपिन'. इस तरह की पहेलियों में किसी कठिन सवाल का जवाब नहीं छिपा होता, बल्कि तस्वीर में दिए गए संकेतों को एक खास तरीके से जोड़ना होता है. यही वजह है कि ऐसी पहेलियां लोगों को कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देती हैं.

तो अगली बार जब आपके सामने ऐसी कोई तस्वीर आए, तो उसे सिर्फ ऊपर-ऊपर से न देखें. तस्वीर में दिए गए हर अक्षर, चीज और संकेत पर ध्यान दें. हो सकता है, जवाब आपकी आंखों के सामने ही छिपा हो.

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