'इस गाड़ी को जब्त कर लेना...', जिस बस में खुद बैठकर सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे कलेक्टर, उसे करवा दिया सीज; RTO पर उठे सवाल

MP News: रीवा जिले के गुढ़ तहसील में आयोजित 'मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम' में शामिल होने पहुंचे कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी उस समय नाराज हो गए, जब अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने वाली बस की हालत बेहद खराब मिली. कलेक्टर समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी इसी बस में सवार होकर गुढ़ पहुंचे थे.

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बताया गया कि कार्यक्रम के लिए रीवा आरटीओ की ओर से तिवारी ट्रैवल्स की बस उपलब्ध कराई गई थी. बस की खराब हालत के चलते सफर के दौरान अधिकारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. बस से उतरने के बाद कलेक्टर ने बस की स्थिति का जायजा लिया.

कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने अधिकारियों से कहा कि जब इस बस में सफर करने वाले अधिकारी ही परेशान हो रहे हैं, तो आम यात्रियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा. इसके बाद उन्होंने एसडीएम और आरटीओ को बस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जब्त करने के निर्देश दिए. देखें VIDEO:-

कलेक्टर के निर्देश के बाद परिवहन विभाग की टीम ने बस को सीज कर दिया. कार्रवाई को लेकर अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह बस पहले से ही यात्रियों के लिए सुरक्षित थी और परिवहन विभाग की ओर से इसकी फिटनेस की जांच की गई थी या नहीं? परिवहन विभाग सवालों के घेरे में है.

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वहीं, इस मामले में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना है, ''बस आवाज़ कर रही थी एवं उसकी सीट बुरी तरह से खराब थी. मैं तो सिर्फ एक बार यात्रा करता हूं, आम जनमानस लाखों की संख्या में इन बसों में यात्रा करता है तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मैंने इस पर आरटीओ रीवा को निर्देशित किया है कि बस की हालत खराब है, इसकी फिटनेस निरस्त कर आगे की कार्रवाई की जाए. हालांकि कलेक्टर के इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है.''

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