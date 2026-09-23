लंदन से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, टेकऑफ के बाद लिया यू-टर्न

इंडिगो एयरलाइंस की लंदन हीथ्रो से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट 6E 04 को तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान भरने के करीब एक घंटे बाद यू-टर्न लेकर वापस लौटना पड़ा. 22 सितंबर 2026 को टेकऑफ के तुरंत बाद विमान में तकनीकी समस्या का पता चला.

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इसके बाद पायलटों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन करते हुए विमान को वापस लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया. एयरलाइन ने यात्रियों की सुविधा के लिए होटल में ठहरने और उन्हें अगली उपलब्ध उड़ानों में समायोजित करने के सभी जरूरी कदम उठाए हैं.

टेकऑफ के तुरंत बाद आई तकनीकी दिक्कत

इंडिगो के प्रवक्ता द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, लंदन से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट संख्या 6E 04 में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक तकनीकी समस्या सामने आई. सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पायलटों ने विमान को आगे ले जाने के बजाय वापस बेस एयरपोर्ट यानी लंदन हीथ्रो पर सुरक्षित लैंड कराने का सही फैसला लिया.

क्लीयरेंस के बाद उड़ान भरेगा विमान

एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि विमान वर्तमान में गहन मेंटेनेंस जांच से गुजर रहा है. सभी जरूरी तकनीकी और सुरक्षा मंजूरियां मिलने के बाद ही इस विमान को दोबारा संचालन में शामिल किया जाएगा. कंपनी ने दोहराया कि ग्राहकों, क्रू और विमान की सुरक्षा इंडिगो की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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वहीं, फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को हुई असुविधा पर एयरलाइन ने गहरा खेद जताया है. इंडिगो प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए उन्हें होटल में ठहरने की सुविधा दी गई है. साथ ही यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अगली उपलब्ध उड़ानों में सीट देकर समायोजित किया जा रहा है.

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