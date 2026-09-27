Masik Rashifal October 2026: मिथुन-धनु की बढ़ेगी इनकम, जानें आपकी राशि के लिए कैसा होगा अक्टूबर

साल 2026 एक और नए महीने के साथ आगे बढ़ने वाला है. अक्टूबर माह की शुरुआत होने वाली है. वैसे तो यह महीना पितृपक्ष में शुरू हो रहा है. लेकिन इसमें कई बड़े त्योहारों की दस्तक भी होगी. अक्टूबर में शारदीय नवरात्र, दशहरा, शरद पूर्णिमा और करवा चौथ जैसे बड़े त्योहार भी आने वाले हैं. कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी इस महीने होने वाला है. आइए ग्रहों की चाल के आधार पर समझते हैं कि यह महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर में नौकरी से ज्यादा साझेदारी से जुड़े मामले महत्वपूर्ण रह सकते हैं. तुला आपके सातवें भाव में है. यहां शुक्र और बुध की वक्री चाल समझौते, ग्राहक या जीवनसाथी से जुड़ी पुरानी बात को फिर सामने ला सकती है. किसी प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले जिम्मेदारियां और भुगतान की शर्तें स्पष्ट कर लें. कर्क राशि में मंगल और गुरु के कारण घर, संपत्ति और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा. घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं.

लकी नंबर: 1, 7 और 9

लकी कलर: क्रीम

आज का उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर में काम का दबाव बढ़ सकता है. इसे सही तरीके से संभाल लिया तो महीना उपयोगी रह सकता है. तुला आपके छठे भाव में है. इसलिए नौकरी की दिनचर्या, अधूरे काम और कार्यस्थल के मतभेद महत्वपूर्ण रहेंगे. शुक्र आपके राशि स्वामी हैं. उनके वक्री होने से नौकरी छोड़ने या कामकाज की व्यवस्था बदलने की इच्छा हो सकती है. लेकिन पहले यह समझना जरूरी होगा कि परेशानी अस्थायी है या लंबे समय से चल रही है.

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लकी नंबर: 2, 6 और 7

लकी कलर: सफेद

आज का उपाय: मां दुर्गा की आरती करें और जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर में अवसर बन सकते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी रहेंगी. तुला आपके पांचवें भाव में है. इससे पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रेम संबंध चर्चा में रह सकते हैं. 24 अक्टूबर को राशि स्वामी बुध वक्री होंगे. इसके बाद कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर सामने आ सकता है. किसी प्रस्ताव की शर्तों में बदलाव भी संभव है. इसलिए पुराने दस्तावेज और बातचीत दोबारा जांचें. कर्क के दूसरे भाव में मंगल और गुरु धन और परिवार से जुड़ी बातचीत को प्रमुख बनाएंगे. आय बढ़त पर रहेगी. लेकिन अनुमानित रकम को पहले से खर्च करने से बचें.

लकी नंबर: 3, 5 और 6

लकी कलर: हरा

आज का उपाय: शिव परिवार का जल से अभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर में बदलाव की इच्छा बढ़ सकती है. मंगल और गुरु महीने के अधिकांश समय आपकी राशि में रहेंगे. इससे पहल करने का उत्साह बढ़ सकता है. साथ ही अधीरता भी बढ़ने की संभावना है. तुला आपके चौथे भाव में है. वक्री शुक्र और बुध घर, संपत्ति, वाहन या परिवार की पुरानी व्यवस्था पर दोबारा विचार करा सकते हैं. बड़ी खरीदारी से पहले कागज और कुल लागत अच्छी तरह जांच लें. 31 अक्टूबर को गुरु धन भाव में जाएंगे. इसे आगे की आर्थिक योजना के संकेत के रूप में देखा जा सकता है.

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लकी नंबर: 2, 4 और 7

लकी कलर: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें और भगवान शिव को जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर में समय और पैसे का हिसाब रखना जरूरी रहेगा. 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. उससे पहले गुरु और मंगल आपके बारहवें भाव कर्क में रहेंगे. तुला का तीसरा भाव संपर्क, आवेदन और बातचीत से जुड़ा है. वक्री बुध-शुक्र के कारण किसी पुराने परिचित या रुकी हुई बातचीत से दोबारा संपर्क हो सकता है. गुरु का 31 अक्टूबर को सिंह में आना आगे के दौर का संकेत है. इसे अक्टूबर के पहले 30 दिनों के परिणाम से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा.

लकी नंबर: 1, 5 और 9

लकी कलर: गुलाबी

आज का उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें और “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर में कमाई के साथ पैसों का हिसाब भी महत्वपूर्ण रहेगा. तुला आपके दूसरे भाव में है. वक्री शुक्र और 24 अक्टूबर से वक्री बुध के कारण वेतन, बचत, पारिवारिक खर्च या बकाया भुगतान से जुड़ी पुरानी बात फिर उठ सकती है. कर्क के लाभ भाव में गुरु और मंगल संपर्कों के जरिए अवसरों का संकेत देते हैं. हालांकि हर परिचय को पक्का आर्थिक लाभ मानकर योजना न बनाएं.

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लकी नंबर: 5, 6 और 8

लकी कलर: हरा

आज का उपाय: गणेश जी की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर अपने फैसलों की समीक्षा करने का महीना रह सकता है. शुक्र और बुध आपकी राशि में रहकर वक्री होंगे. इससे कोई पुराना संबंध, पेशेवर प्रस्ताव या निजी योजना फिर सामने आ सकती है. नौकरी में भूमिका बदलने की चर्चा हो तो सिर्फ पदनाम न देखें. काम और भुगतान की शर्तें भी स्पष्ट करें. मंगल के कारण वरिष्ठों से मतभेद की स्थिति बन सकती है. अपनी बात सही तरीके और सही भाषा में रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

लकी नंबर: 6 और 7

लकी कलर: सफेद

आज का उपाय: भगवान कृष्ण की आरती करें और सफेद वस्तुओं का दान करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर में छिपे खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं. तुला आपके बारहवें भाव में है. शुक्र और बुध की वक्री चाल पुराने भुगतान, यात्रा, निजी खर्च या पर्दे के पीछे चल रही बातचीत को फिर सामने ला सकती है. किसी सलाह को अपनाने से पहले देखें कि वह आपकी स्थिति के लिए कितनी उपयोगी है. नौकरी में अगले कदम की तैयारी करें. हर योजना की तुरंत घोषणा करना जरूरी नहीं है. रिश्तों में दूरी महसूस हो तो अनुमान लगाने के बजाय खुलकर बातचीत करें.

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लकी नंबर: 1, 7 और 9

लकी कलर: लाल

आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर में दर्शन करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर में पुराने संपर्क काम आ सकते हैं. तुला आपके लाभ भाव में है. मित्र, नेटवर्क और पेशेवर परिचय से नई बातचीत शुरू हो सकती है. वक्री शुक्र-बुध के कारण कोई रुका हुआ प्रस्ताव वापस आ सकता है. लेकिन उसकी शर्तें पहले जैसी होंगी, यह मानकर न चलें. हर शर्त को दोबारा जांचें. गुरु और मंगल साझा धन, उधार और अचानक होने वाले खर्चों के मामलों में बड़े बदलाव लाएंगे. आय में वृद्धि संभव है. जोखिम वाला आर्थिक फैसला केवल किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे न लें.

लकी नंबर: 3, 7 और 9

लकी कलर: पीला

आज का उपाय: भगवान विष्णु की आरती करें और केले का दान करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर में करियर की बातचीत सबसे अहम रह सकती है. तुला आपका दसवां भाव है. यहां शुक्र और बुध की वक्री स्थिति पुराने नौकरी प्रस्ताव, पद की चर्चा या अधूरे प्रोजेक्ट को फिर सामने ला सकती है. 17 अक्टूबर से सूर्य भी इसी भाव में होंगे. इससे आपके काम पर ध्यान बढ़ सकता है. लेकिन केवल ध्यान मिलना पदोन्नति की गारंटी नहीं है. जिम्मेदारियां और बदले में मिलने वाले लाभ को स्पष्ट करें. कर्क के सातवें भाव में मंगल और गुरु साझेदारी को सक्रिय रखेंगे. ग्राहक या जीवनसाथी के साथ बातचीत में जल्दबाजी से जवाब देने से बचें.

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लकी नंबर: 8 और 9

लकी कलर: नीला

आज का उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं और जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए पढ़ाई, यात्रा और काम की नई दिशा से जुड़े पुराने विकल्प फिर सामने आ सकते हैं. तुला आपके नवम भाव में है. वक्री शुक्र-बुध किसी कोर्स, आवेदन, यात्रा या मार्गदर्शन से जुड़े फैसले पर दोबारा विचार करा सकते हैं. कर्क के छठे भाव में मंगल और गुरु रोजमर्रा के काम और प्रतिस्पर्धा को सक्रिय रखेंगे. अवसर पाने के लिए तैयारी जरूरी होगी. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो नई जगह काम का वास्तविक दायरा समझें.

लकी नंबर: 4, 7 और 8

लकी कलर: आसमानी

आज का उपाय: “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर में साझा धन से जुड़े मामलों में स्पष्टता जरूरी होगी. तुला आपके आठवें भाव में है. वक्री शुक्र-बुध उधार, संयुक्त खर्च, बीमा या पार्टनर के पैसों से जुड़ी पुरानी बात फिर सामने ला सकते हैं. कर्क के पांचवें भाव में गुरु और मंगल पढ़ाई, रचनात्मक काम और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की इच्छा बढ़ाएंगे. नए काम में रुचि अच्छी है, लेकिन उसकी लागत पहले तय करें. 31 अक्टूबर से गुरु सिंह के छठे भाव में जाएंगे. इसके बाद काम की दिनचर्या और जिम्मेदारियां अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं.

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लकी नंबर: 3, 7 और 9

लकी कलर: केसरिया

आज का उपाय: भगवान विष्णु की आरती करें और पीली वस्तु का दान करें.

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