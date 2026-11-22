वीकेंड में देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए हादसों में 48 लोगों की जान चली गई. राजस्थान के कोटा में खाटूश्यामजी के दर्शन करके लौट रहे परिवार की गाड़ी खड़े ट्रक से टकरा गई. इसमें नौ लोगों की मौत हो गई. गुजरात के कच्छ में कार और ट्रेलर की टक्कर में सात लोगों की जान गई. बिहार में शादी से लौट रही स्कॉर्पियो को हाइवा ने टक्कर मार दी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अलग-अलग दुर्घटनाएं हुईं. इन घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं.

और पढ़ें

कोटा में खड़े ट्रक से टकराई क्रूजर, 9 की मौत

राजस्थान के कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे पर शंभूपुरा गांव के पास एक क्रूजर गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. गाड़ी में सवार लोग खाटूश्यामजी के दर्शन करके लौट रहे थे. जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर को झपकी आ गई थी. इसी वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह ट्रक से जा भिड़ी. हादसे में बच्चों समेत नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हुए हैं. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे में घायल एक व्यक्ति ने बताया कि परिवार कई गाड़ियों से सफर कर रहा था. उनकी कुछ गाड़ियां पीछे रह गई थीं, जबकि बाकी आगे निकल गई थीं. इसी दौरान उन्हें फोन पर दुर्घटना की जानकारी मिली.

जोधपुर में कार और ट्रैवल टेम्पो की भिड़ंत

Advertisement

राजस्थान के जोधपुर में कार और ट्रैवल टेम्पो की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए. अस्पताल के अधीक्षक के मुताबिक, मृतक और घायल एक ही परिवार के थे. ये लोग गुजरात से रामदेवरा जा रहे थे. घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

कच्छ में कार और ट्रेलर की टक्कर, 7 की मौत

गुजरात के कच्छ में भुज-खावड़ा नेशनल हाईवे पर कार और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई. हादसा खावड़ा के पास वेकारिया के रेगिस्तानी इलाके में हुआ. कार में उत्तराखंड का एक परिवार सवार था, जो कच्छ घूमने आया था. इस दुर्घटना में बच्चों और महिलाओं समेत सात लोगों की मौत हो गई. मृतकों में सेना के परिवार के सदस्य भी शामिल थे. शुरुआती जानकारी में मृतकों को कोटद्वार का रहने वाला बताया गया है.

तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी गई जान

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं. वहीं, तेलंगाना के विकाराबाद में लॉरी ने एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी. ऑटो में एक ही परिवार के लोग सवार थे. हादसे में चार लोगों की मौत हुई, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं.

Advertisement

झारखंड में दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में छह लोगों की जान चली गई. वहीं, मध्य प्रदेश में हाईवे पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई, जबकि 30 लोग घायल हो गए.

बिहार में शादी से लौट रही स्कॉर्पियो को हाइवा ने मारी टक्कर

बिहार के बाढ़ जिले के अथमलगोला थाना क्षेत्र में सवनीमा पेट्रोल पंप के पास हाइवा ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी. गाड़ी में सात लोग सवार थे. वे शादी समारोह से लौट रहे थे. हादसे में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए. घायलों को पहले बाढ़ अस्पताल ले जाया गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया.

करनाल और फतेहपुर में भी गई लोगों की जान

हरियाणा के करनाल में दो कारों की टक्कर में 10 साल के बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई. तीन से चार लोग घायल हुए हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दिल्ली से वाराणसी जा रही डबल डेकर बस की ट्रक से टक्कर हो गई. इसमें दो लोगों की मौत हुई, जबकि 15 यात्री घायल हो गए. घायलों में सात की हालत गंभीर बताई गई है.



---- समाप्त ----