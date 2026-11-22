मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद एक महिला और उसके दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महिला ने कथित तौर पर अपने दोनों बच्चों को जहरीला पदार्थ देने के बाद खुद भी इसका सेवन कर लिया. घटना के दौरान महिला ने घर को अंदर से लॉक कर लिया था. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी छत के रास्ते घर में दाखिल हुए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

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यह घटना भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले ईंटखेड़ी थाना इलाके की है. मृतकों की पहचान 37 वर्षीय रुकसाना, उसके 8 वर्षीय बेटे फैजल और 12 वर्षीय बेटी रुकईया के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, घटना के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था. इसी दौरान बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के लोग परेशान हो गए. दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद कुछ पड़ोसी छत के रास्ते घर के अंदर पहुंचे और दरवाजा खोला.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने महिला और उसके दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. एक साथ परिवार के तीन सदस्यों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई.

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ईंटखेड़ी थाना प्रभारी आशीष सपरे के मुताबिक, शुरुआती पूछताछ में पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है. आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद के बाद महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया. हालांकि, घटना की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है. परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है.

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