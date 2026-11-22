तेलंगाना के हैदराबाद में 26/11 मुंबई हमले जैसी वारदात को दोहराने की धमकी से हड़कंप मच गया है. एक धमकी भरे ईमेल में शहर के होटल और रेलवे स्टेशन पर बम धमाके करने की बात कही गई है. ईमेल भेजने वाले ने खुद को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताया है. उसने तकरीबन 300 लोगों को मारने की धमकी भी दी है.

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इस सूचना के बाद हैदराबाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. हालांकि, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन्हें फैलाएं.

हैदराबाद पुलिस की स्पेशल ब्रांच की ओर से 21 नवंबर को अलर्ट जारी किया गया था. इसके मुताबिक, धमकी भरे ईमेल में काचीगुड़ा के होटल टूरिस्ट प्लाजा और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन को निशाना बनाने की बात कही गई. ईमेल भेजने वाले ने कहा कि वह 26 नवंबर को हैदराबाद में 2008 के मुंबई हमलों जैसी वारदात को दोहराएगा.

ईमेल में हमले की वजह भी बताई गई है. भेजने वाले ने दावा किया कि वह लश्कर कमांडर लतीफ भट और उसके साथियों के मारे जाने का बदला लेना चाहता है. हालांकि, ईमेल भेजने वाले का लश्कर से संबंध होने की अब तक पुष्टि नहीं हुई है.

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पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, एंटी-सैबोटाज जांच

धमकी के बाद पुलिस ने होटल, रेलवे स्टेशन और दूसरे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. भीड़भाड़ वाली जगहों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और अहम सरकारी ठिकानों पर भी निगरानी रखने को कहा गया है. पुलिसकर्मियों को संदिग्ध लोगों, वाहनों और लावारिस सामान पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

हैदराबाद पुलिस ने 22 नवंबर को जारी प्रेस नोट में बताया कि संभावित खतरे को देखते हुए तुरंत सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. संदिग्ध जगहों पर एंटी-सैबोटाज जांच भी की गई है. शहर में पुलिस की मौजूदगी और गश्त बढ़ा दी गई है. साइबर क्राइम पुलिस धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की पहचान करने और उसे पकड़ने में जुटी है.

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पुलिस की लोगों से अपील- घबराएं नहीं

हैदराबाद पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें और न ही उसे आगे फैलाएं. अगर किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस सामान दिखाई देता है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया जा सकता है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वह शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क है.



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