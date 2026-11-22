उत्तर प्रदेश के अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम के बीच रेल के जरिए नई कड़ी जुड़ने जा रही है. अयोध्या से जनकपुर धाम तक चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस के शुभारंभ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह कल दिल्ली के हैदराबाद हाउस से इस ट्रेन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाएंगे.

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वहीं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर भी इस कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी अयोध्या से इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है. रेलवे के महाप्रबंधक सुनील कुमार वर्मा और जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया. अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए.

मालूम हो, सरयू-कमला एक्सप्रेस की शुरुआत को भारत और नेपाल के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. अयोध्या को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, जबकि नेपाल का जनकपुर धाम माता सीता की जन्मस्थली के तौर पर प्रसिद्ध है.

दोनों जगहों के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है. इससे दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी नई पहचान मिल सकती है.

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अयोध्या रेलवे स्टेशन पर तैयारियों का जायजा

ट्रेन के शुभारंभ को लेकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और रेलवे के महाप्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय की ओर से खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके तहत अयोध्या धाम से नेपाल के जनकपुर के लिए ट्रेन रवाना होगी.

जिलाधिकारी के मुताबिक, ट्रेन को दिल्ली के हैदराबाद हाउस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह हरी झंडी दिखाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से कार्यक्रम में शामिल होंगे.

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उन्होंने बताया कि तैयारियों को लेकर पहले भी निरीक्षण किया गया था. रविवार को एक बार फिर अधिकारी स्टेशन पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, ताकि कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके.

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