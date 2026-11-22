उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. यहां एक नौकर ने अपने मालिक के कुर्ते की जेब से 500 रुपये का एक नोट चुरा लिया. हैरानी की बात यह है कि मालिक की जेब में हजारों रुपये रखे थे, लेकिन नौकर ने पूरी गड्डी में से सिर्फ एक नोट निकाला. अब इस घटना का CCTV वीडियो वायरल हो रहा है और लोग नौकर को 'ईमानदार चोर' बता रहे हैं.

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मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के तिल बेगमपुर गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, घर में काम करने वाला नौकर अपने मालिक कल्लू मेवाती के साथ ही बिस्तर पर सो रहा था. मालिक गहरी नींद में था और उसका कुर्ता सिरहाने रखा हुआ था. इसी दौरान नौकर चुपचाप उठा और मालिक की जेब में रखी 500-500 रुपये के नोटों की गड्डी से एक नोट निकाल लिया.

नोट निकालने के बाद उसने बाकी रकम को वापस कुर्ते की जेब में रख दिया. इसके बाद वह आराम से अपने बिस्तर पर जाकर दोबारा सो गया. उसे शायद अंदाजा नहीं था कि उसकी यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो रही है.

CCTV में कैद हुई चोरी, फुटेज देखकर मांगी माफी

बताया जा रहा है कि यह घटना सितंबर महीने की है. मालिक रोजाना की तरह जब घर की 24 घंटे की CCTV रिकॉर्डिंग देख रहा था, तभी उसे नौकर की चोरी का पता चला. मालिक ने नौकर को फुटेज दिखाई तो उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली. हालांकि, पुलिस कार्रवाई होने के डर से कुछ देर बाद ही वह घर से फरार हो गया.

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इस मामले में पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई नौकर को 'ईमानदार चोर' कह रहा है तो कोई उसे जरूरतमंद बता रहा है. लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जब मालिक की जेब में हजारों रुपये थे तो नौकर ने सिर्फ 500 रुपये ही क्यों चुराए? फिलहाल, यह CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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