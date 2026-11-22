पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक रविवार को दिल्ली में थे. उनसे भारत-पाकिस्तान के रिश्तों, आतंकवाद और सिंधु जल संधि को लेकर सवाल पूछे गए. लेकिन उन्होंने इन मुद्दों पर सीधे जवाब देने के बजाय बातचीत के लिए औपचारिक न्योते की बात कही.

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पाक मंत्री मलिक ने कहा कि भारत ने उन्हें अब तक द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं बुलाया है. जब तक दोनों देशों के बीच बातचीत का कोई तय तरीका नहीं बनता, तब तक इन मुद्दों पर चर्चा कैसे हो सकती है.

दरअसल, वे मलिक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संवाद में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे. उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ SCO की बैठक के लिए बुलाया गया है. उनका मकसद यहां से मैसेज लेकर अपने देश लौटना है. भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत को लेकर अभी कोई औपचारिक पहल नहीं हुई है.

'भारत बुलाएगा तो बातचीत के लिए आऊंगा'

पाकिस्तान मंत्री मलिक ने कहा कि मुझे एक बार भी द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया. जब इस दिशा में कोई औपचारिक पहल होगी, तब मैं इससे जुड़े सवालों का जवाब दूंगा. बिना किसी तय तरीके के हम द्विपक्षीय मुद्दों पर कैसे चर्चा कर सकते हैं?

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#WATCH | Delhi | Pakistan Minister Musadik Masood Malik says, "...When you invite me to discuss those specific issues, I shall be there. But first, you must extend that invitation. Tell me that you wish to engage in a bilateral dialogue; when you invite me for such a discussion, I will be present, and I will then answer all the bilateral questions you choose to ask" — ANI (@ANI) November 22, 2026

उन्होंने कहा कि भारत अगर किसी खास मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाता है, तो वह शामिल होने के लिए तैयार हैं. इसके लिए पहले भारत को बातचीत का न्योता देना होगा. यानी पाकिस्तान की ओर से बातचीत की इच्छा जताने के साथ मलिक ने इसकी पहल भारत की तरफ से करने की बात कही.

आतंकवाद को लेकर सवाल पूछे जाने पर मलिक ने कहा कि इस मुद्दे पर सबूतों के आधार पर बात होनी चाहिए. इसके लिए एक तय तरीका भी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आतंकवाद से कई देशों को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने भी इसमें अपने लोगों को खोया है.

मलिक ने कहा कि अगर किसी को इस समस्या का स्थायी समाधान चाहिए, तो बातचीत इसी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान कई बार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सबूतों के आधार पर चर्चा का प्रस्ताव दे चुका है. उन्होंने कहा कि आप अपने सबूत लाइए और हम अपने सबूत रखेंगे.

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सिंधु जल संधि पर भी दिया न्योते का हवाला

सिंधु जल संधि पर उनके पुराने बयानों को लेकर भी सवाल पूछा गया. इस पर मलिक ने कहा कि भारत ने उन्हें इस संधि पर बातचीत के लिए नहीं बुलाया है. उन्होंने कहा कि जब इस मुद्दे पर चर्चा का न्योता मिलेगा, तब वह बात करने के लिए तैयार हैं.

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मलिक ने दोहराया कि उनका दिल्ली दौरा SCO के बहुपक्षीय संवाद में हिस्सा लेने के लिए था. वह भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के इरादे से यहां नहीं आए थे. उन्होंने कहा कि औपचारिक न्योता और बातचीत का तरीका तय होने पर पाकिस्तान ऐसे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.

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