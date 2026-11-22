How to Reuse Bottle Cork: घर में कोई छोटी पार्टी हो या मेहमानों के आने पर बोतल खुली हो, तो उसके ढक्कन और कॉर्क अक्सर इकट्ठा हो जाते हैं. ज्यादातर लोग इन्हें बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छोटी-छोटी चीजें आपके घर की सजावट और रोजमर्रा के काम आ सकती हैं?

और पढ़ें

खास बात यह है कि इनके इस्तेमाल के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है. कॉर्क मुलायम और पानी सोखने की क्षमता वाले होते हैं, जबकि बोतल के मेटल ढक्कन मजबूत और रंग-बिरंगे होते हैं. थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और गोंद की मदद से आप इनसे कई खूबसूरत चीजें बना सकते हैं.

आइए जानते हैं 5 आसान DIY आइडियाज

कॉर्क से बनाएं नोटिस बोर्ड

अगर आप घर में जरूरी बिल, फोटो, शॉपिंग लिस्ट या छोटे-छोटे नोट्स रखने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, तो पुराने कॉर्क से नोटिस बोर्ड बना सकते हैं. इसके लिए करीब 30 से 40 कॉर्क इकट्ठा करें. कुछ कॉर्क को लंबाई में आधा काट लें और पुराने फोटो फ्रेम या मोटे कार्डबोर्ड पर अपनी पसंद के डिजाइन में चिपका दें. गोंद सूखने के बाद इसमें छोटे पिन लगाकर नोट्स और तस्वीरें टांग सकते हैं. इसे स्टडी रूम या किचन की दीवार पर लगाया जा सकता है.

Advertisement

चाय-कॉफी के लिए बनाएं कोस्टर

गर्म चाय या कॉफी का कप सीधे टेबल पर रखने से कई बार निशान पड़ जाते हैं. ऐसे में पुराने कॉर्क से सुंदर कोस्टर तैयार कर सकते हैं. कॉर्क को छोटे-छोटे गोल टुकड़ों में काट लें. अब इन्हें गोल या चौकोर शेप में सजाकर किसी मोटे कार्डबोर्ड या फेल्ट शीट पर चिपका दें. सूखने के बाद किनारों को बराबर कर लें. आपके घर के लिए खूबसूरत कप कोस्टर तैयार हैं.

कॉर्क से बनाएं मिनी प्लांटर

पौधे लगाने का शौक है, तो कॉर्क से छोटे प्लांटर भी बना सकते हैं. इसके लिए कॉर्क के ऊपरी हिस्से में छोटा-सा गड्ढा बनाएं. इसमें थोड़ी मिट्टी डालकर छोटा सक्युलेंट या मॉस लगा दें. चाहें तो पीछे छोटा मैग्नेट चिपकाकर इसे फ्रिज पर भी लगा सकते हैं. ध्यान रखें कि इसमें बहुत छोटे पौधे ही लगाएं और पानी कम मात्रा में डालें.

बोतल के ढक्कनों से सजाएं दीवार

रंग-बिरंगे बोतल के ढक्कनों को फेंकने के बजाय इनसे खूबसूरत वॉल डेकोर तैयार किया जा सकता है. सबसे पहले ढक्कनों को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें. अब इन्हें किसी पुराने लकड़ी के बोर्ड या फोटो फ्रेम पर फूल, दिल या अपनी पसंद के डिजाइन में चिपका दें. चाहें तो एक जैसे रंग का लुक देने के लिए पेंट भी कर सकते हैं. इसे बालकनी या किचन की दीवार पर लगा सकते हैं.

Advertisement

खूबसूरत फ्रिज मैग्नेट बनाएं

पुराने बोतल कैप से फ्रिज मैग्नेट बनाना सबसे आसान DIY आइडिया है. इसके लिए ढक्कन के पीछे छोटा मैग्नेट चिपका दें. सामने की तरफ कोई छोटी फोटो, रंगीन कागज या अपनी बनाई पेंटिंग लगाएं. चाहें तो ऊपर से गोंद की पतली लेयर लगा सकते हैं. ये मैग्नेट फ्रिज को सजाने के साथ छोटे गिफ्ट या रिटर्न गिफ्ट के लिए भी अच्छे हैं.

ध्यान रखें: बोतल के ढक्कनों के किनारे नुकीले हो सकते हैं, इसलिए उन्हें संभालकर इस्तेमाल करें. कॉर्क और ढक्कनों को पहले अच्छी तरह साफ और सूखा लें.

---- समाप्त ----