संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन ने 21 नवंबर को चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोला में भव्य वेडिंग रिसेप्शन आयोजित किया. अनिरुद्ध और काव्या के वेडिंग रिसेप्शन का जश्न 22 नवंबर को भी चालू है. रिसेप्शन के सेकेंड डे महेंद्र सिंह धोनी, SRH टीम के कोच मुथैया मुरलीधरन न्यूली वेड्स को आशीर्वाद देने पहुंचे. मशहूर एक्टर अजीत कुमार भी रिसेप्शन का हिस्सा बने.

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जारी है शादी का जश्न

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन का ग्रैंड रिसेप्शन चर्चा का विषय बन गया है. न्यूली वेड्स के रिसेप्शन में महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी पहुंचे. धोनी और साक्षी की जोड़ी हमेशा ही फैंस का दिल जीतती नजर आती है. इस बार भी ऐसा हुआ है. कपल के रिसेप्शन पर धोनी और साक्षी की जोड़ी लाइमलाइट लूट ले गई.

SRH टीम के कोच मुथैया मुरलीधरन अपनी वाइफ के साथ काव्या और अनिरुद्ध की खुशियों का हिस्सा बने. रिसेप्शन पर मुरलीधरन की खुशी देखने लायक थी. ऐसा लगा कि जैसे वो इस शादी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

फैंस अनिरुद्ध और काव्या को नए सफर की बधाई दे रहे हैं. फिलहाल रिसेप्शन में मेहमानों का आना-जाना लगा है.

अनिरुद्ध के फूफा रजनीकांत रिसेप्शन में बड़ी जिम्मेदारी निभाते दिखे. उन्होंने रिसेप्शन में आने वाले मेहमानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. एक तस्वीर में रजनीकांत एक्टर अजीत कुमार को गले लगाते दिखे. इससे पहले रिसेप्शन के पहले दिन रजनीकांत और कमल हासन का याराना देखने को मिला था.

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अनिरुद्ध रविचंदर की शादी के रिसेप्शन समारोह में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन भी देखे गए. रिसेप्शन पार्टी में केन विलियमसन और काव्या हंसते हुए बात करते दिखे. ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच मजेदार बातें हो रही हैं.

काव्या और अनिरुद्ध का रिसेप्शन कई बड़े सितारों, राजनीति दिग्गजों और क्रिकेटर्स की महफिल से सजा दिखा. कमल हासन, भुवनेश्वर कुमार और सीएम एमके स्टालिन जैसे दिग्गज लोग दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे थे.

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